Uygun fiyatlı iPhone SE 4'ün üretim takvimi belli oldu

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Apple'ın merakla beklenen uygun fiyatlı telefonu iPhone SE 4, güçlü özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çekecek.

Yeni modelin 499 ila 599 dolar arasında bir fiyata sahip olması bekleniyor. Eğer bu fiyatlar doğruysa, iPhone SE 4 piyasada büyük bir ilgi görebilir.

A18 ÇİP VE 8 GB RAM İLE GÜÇLÜ PERFORMANS

iPhone SE 4'ün, Apple'ın giriş seviyesi iPhone 16 modellerinde kullanılan güçlü A18 çipini ve 8 GB RAM'i kullanması bekleniyor. Bu sayede telefon, yüksek performans ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sunacak.

FACE ID İLE GELEN İLK İPHONE SE

Yeni model, Face ID ile gelen ilk iPhone SE olacak. Apple, ana ekran düğmesini tamamen kaldırarak en ucuz iPhone'una tam ekran tasarımını getiriyor.

IPHONE SE 4 ÜRETİMİ ARALIKTA BAŞLAYACAK

Apple'ın iPhone SE 4'ün seri üretimine Aralık 2024'te başlayacağı ve Aralık 2025'ten Mart ayına kadar yaklaşık 8,6 milyon adet üretmeyi hedeflediği söyleniyor.

Bu bilgiler, Apple'ın iPhone SE 4'ü 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya süreceğini gösteriyor. Daha önceki raporlarda, telefonun 2025'in başlarında piyasaya sürülebileceği belirtilmişti.