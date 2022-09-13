Uzay çöplerine 5 yıl kuralı geliyor

ABD Federal İletişim Komisyonu, gittikçe daha tehlikeli hale gelmeye başlayan uzay çöpleri için 5 yıl kuralı önerdi.

Son yıllarda, uzayda bulunan enkazlar oldukça büyük bir sorun haline geldi. Bugün uzayda yaklaşık 2 bin tane aktif çalışan uydu var, ancak şu anda uzayda bulunan 3 bine yakın uydu kullanılamaz halde.

Ayrıca bu uydulara 15 bin küçük parça ve 150 bin izi sürülemeyen enkaz parçası eşlik ediyor.

Üstelik önümüzdeki yıllarda, geniş kapsama alanı elde etmek ve düşük gecikmeli telekomünikasyon ve izleme hizmetleri sunmak üzere bu uyduların sayısı giderek artacak.

Uzay çöplerine 5 yıl kuralı

ABD Federal İletişim Komisyonu, düşük Dünya yörüngesindeki uzay çöplüğü hakkında harekete geçmek istiyor.

Komisyon, kabul edildiği takdirde, durağan olmayan ölü uyduların uzayda ne kadar süre kalabileceği konusunda son tarih koyacak bir teklif yayınladı.

Şu anda, 1990'larda yayınlanan isteğe bağlı takip edilen NASA yönergeleri, ölü uyduların 25 yıl içinde yörüngeden çıkarılmasını öneriyor.

ABD Federal İletişim Komisyonu, yerli uydu operatörlerinin ve ABD pazarına girmek isteyen şirketlerin, çalışmayan uydularını mümkün olan en kısa sürede yörüngeden çıkarmalarını gerektiren beş yıllık bir kuralı kabul etmek istiyor.

Öte yandan bu yeni teklif, sadece bundan sonra fırlatılacak uyduları kapsayacak. Halihazırda uzayda bulunan uydular, yönergelerden muaf tutulacak.

Öte yandan, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 2025 yılında yeni bir uzay görevi başlatacak. Şirket, uzaydaki çöpleri toplamak ve uzayı temizlemek için 4 kollu bir araç fırlatmaya hazırlanıyor.

Ayrıca StartRocket adlı girişim, uzay çöplerini temizlemek için Foam Debris Catcher adını verdiği bir grup küçük ve otonom uydudan yararlanmayı planlıyor.

Bu uyduların, yapışkan bir polimer köpükle uzay çöplerini yörüngeden toplaması düşünülüyor.