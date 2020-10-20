Uzay istasyonu astronotu Chris Cassidy, salgınla boğuşan Dünya'ya dönmeye hazırlanıyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda altı ay görev yapan NASA astronotu Chris Cassidy, koronavirüs salgınıyla boğuşan Dünya'ya dönmek için şimdiden maske hazırlıkları yapıyor.

NASA astronotu Chris Cassidy ve iki Rus kozmonot Anatoly Ivanishin ve Ivan Vagner, geçtiğimiz nisan ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılmıştı.

Uzayda geçirdikleri 6 aylık zaman diliminde birçok görevi başarıyla yerine getiren astronotlar, artık Dünya'ya dönme planları yapıyor.

Chris Cassidy, hala koronavirüs salgınıyla boğuşan bir gezegene dönüş için şimdiden maskesini takarak Twitter hesabından paylaşı.

"KENDİMİ EĞİTİYORUM"

Cassidy, "Çarşamba günü evime geldiğimde, yeni gerçekliğim için kendimi eğitiyorum." ifadelerini kullandı.

Cassidy ve iki uzay arkadaşı, Nisan 2020'de istasyona fırlatıldığında Dünya zaten koronavirüs salgınıyla mücadele ediyordu, ancak durum şu anki kadar kötü değildi.

John Hopkins Üniversitesi verilerine göre, nisan ayında yaklaşık 150 bin ölü ve 2.1 milyon vaka sayısı vardı. Ancak günümüzde bu rakamlar, 1.1 milyon ölü ve 4.1 milyon vakayı gösteriyor.

CASSIDY, 6 AYDA UZAYDA NELER YAPTI?

Astronot Chris Cassidy, uzay istasyonunda yoğun bir zaman geçirdi, çeşitli bilimsel deneyler yaptı ve toplam dört uzay yürüyüşü sırasında gerekli bakımları gerçekleştirdi.

Ayrıca istasyondaki hava kaçağını bulmak için çeşitli çalışmalar yapan Cassidy, son olarak Dünya'dan uzay istasyonuna gelen 23 milyon dolarlık tuvaletin kurulumunu yaptı.