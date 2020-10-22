Dolar
7.7942
-0.2367%
Euro
9.2286
-0.3831%
Altın
1916.96
-0.398%
Borsa
1211.48
-0.0024%
G. Altın
481.067
-0.5005%
Bitcoin
100379.59
0.4902%
EXEN Coin
10.97
0.97%
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Uzay istasyonunda 6 aydır görev yapan Soyuz MS-16 Dünya'ya indi

    Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 6 aydır görev yapan Soyuz MS-16 kapsülü, astronot ve kozmonotlarla birlikte Dünya'ya iniş yaptı.
    • AA
    • 22.10.2020 - 11:20
    • Güncelleme : 22.10.2020 - 11:20
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Uzay istasyonunda 6 aydır görev yapan Soyuz MS-16 Dünya'ya indi

    Uluslararası Uzay İstasyonu'nda altı aydır görev yapan Expedition 63 ekibini taşıyan Soyuz MS-16 kapsülü, başarılı bir şekilde Dünya'ya döndü.

    Rus kozmonotlar Anatoly Ivanishin ve Ivan Vagner ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Christopher Cassidy'yi taşıyan kapsül, yerel saatle 08.54'te Kazakistan'ın Jezkazgan şehri yakınlarına indi.

    Ekip üyelerini kapsülden çıkartan ve sağlık kontrolü yapan arama ve kurtarma ekiplerinin, maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi.

    Soyuz MS-16 Dünya'ya indi

    İNİŞTE KORONA ÖNLEMLERİ

    Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamada, kapsülün inişini sağlayan arama ve kurtarma ekibi üyelerinin sayısının azaltıldığı, bu kişilere virüs ve enfeksiyon testleri uygulandığı belirtildi.

    Açıklamada, kullanılan tüm kara ve havacılık malzemelerinin dezenfekte edildiği bilgisine de yer verildi.

    NASA astronotu Chris Cassidy ve iki Rus kozmonot Anatoly Ivanishin ve Ivan Vagner, geçtiğimiz nisan ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılmıştı.

    Uluslararası Uzay İstasyonu'nda şu anda Rus kozmonotlar Sergey Rıjikov ve Sergey Kud-Sverçkov ile NASA astronotu Kate Rubins bulunuyor.

    soyuz ms 16

    nasa

    Instagram: @eshteknoloji

    Görüş Bildir