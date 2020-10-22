Uzay istasyonunda 6 aydır görev yapan Soyuz MS-16 Dünya'ya indi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 6 aydır görev yapan Soyuz MS-16 kapsülü, astronot ve kozmonotlarla birlikte Dünya'ya iniş yaptı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda altı aydır görev yapan Expedition 63 ekibini taşıyan Soyuz MS-16 kapsülü, başarılı bir şekilde Dünya'ya döndü.

Rus kozmonotlar Anatoly Ivanishin ve Ivan Vagner ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Christopher Cassidy'yi taşıyan kapsül, yerel saatle 08.54'te Kazakistan'ın Jezkazgan şehri yakınlarına indi.

Ekip üyelerini kapsülden çıkartan ve sağlık kontrolü yapan arama ve kurtarma ekiplerinin, maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi.

İNİŞTE KORONA ÖNLEMLERİ

Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamada, kapsülün inişini sağlayan arama ve kurtarma ekibi üyelerinin sayısının azaltıldığı, bu kişilere virüs ve enfeksiyon testleri uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, kullanılan tüm kara ve havacılık malzemelerinin dezenfekte edildiği bilgisine de yer verildi.

NASA astronotu Chris Cassidy ve iki Rus kozmonot Anatoly Ivanishin ve Ivan Vagner, geçtiğimiz nisan ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılmıştı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda şu anda Rus kozmonotlar Sergey Rıjikov ve Sergey Kud-Sverçkov ile NASA astronotu Kate Rubins bulunuyor.





