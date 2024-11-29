Uzay istasyonunda gizemli koku paniği: Astronotlar alarma geçti

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Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) malzeme taşıyan Progress kargo gemisi, 25 Kasım 2024 tarihinde istasyona başarıyla yanaştı.

Ancak Rus kozmonotlar, geminin kapağını açtıklarında beklenmedik bir koku ve havada asılı duran damlacıklar ile karşılaştı.

Durumun ciddiyetini fark eden kozmonotlar, hemen kapağı kapatarak modülü istasyonun geri kalanından izole etti ve hava temizleyicileri devreye aldı.

KOKUNUN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

NASA, yaptığı açıklamada kokunun kaynağının henüz belirlenemediğini ancak mürettebat için herhangi bir tehlike oluşturmadığını belirtti.

Rus yetkililer ise kokunun geminin taşıdığı malzemelerden kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

ISS'de daha önce de benzer kokular yaşanmıştı. Uzay istasyonunda uzun süre kalan astronotlar, ortama alışılmadık kokuların sindiğini belirtiyor.

Bu kokular genellikle yiyecek, ter ve ekipmanlardan kaynaklanıyor. Ancak bu seferki kokunun farklı ve daha yoğun olduğu ifade ediliyor.

GAZ ÇIKIŞI OLASILIĞI

NASA yetkilileri, kokunun gaz çıkışı adı verilen bir olgudan kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

Uzayda kullanılan malzemeler, ısı ve vakum ortamına maruz kaldıklarında gaz salınımı yapabiliyor. Bu gazlar bazen kokulu olabiliyor ve kapalı bir ortamda birikerek rahatsız edici bir koku oluşturabiliyor.

Gaz çıkışı, uzay araçları ve ekipmanları için ciddi bir sorun oluşturabilir. Salınan gazlar, yüzeylerde paslanmaya, lenslerde bulanıklığa ve elektronik cihazlarda arızalara neden olabiliyor. Ayrıca astronotların sağlığı için de risk oluşturabiliyor.

KOKU TEKRAR EDERSE NE OLACAK

Eğer koku tekrar ederse, astronotlar daha detaylı bir araştırma yapmak zorunda kalacak.

Kokunun kaynağı tespit edilene kadar, modülün istasyonun geri kalanından izole edilmesi gerekebilir. Bu da istasyondaki çalışmaları aksatabilir.

NASA ve Rus yetkililer, kokunun kaynağını bulmak ve tekrar etmesini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.