Uzay istasyonundaki robot ilk ameliyat denemesini yaptı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan küçük bir cerrahi robot ilk ameliyat denemesini yer çekimsiz ortamda tamamladı.

ensonhaber.com

Dünya yörüngesi, neşter kullanan küçük bir robotik kol şeklinde kendi uzay doktoruna kavuştu.

Cerrahi robot, mikro yer çekimi ortamında insan etini kesme yeteneğini test etmek için iki hafta önce Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatılmıştı.

Uzaydaki ilk ameliyat denemesini yaptı

MIRA olarak bilinen iki kiloluk küçük robot, ilk ameliyat denemesini yer çekimsiz ortamda tamamladı. Operasyon, ABD'li cerrahlar tarafından dünya üzerinden uzaktan kontrol edildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleşen ameliyat denemesinde lastik bantlarla simüle edilmiş dokuyu robot bir eliyle kontrol etti ve diğer eliyle dokuya kesik attı.

Uzayda bir robotu Dünya'dan kontrol etmeye çalışırken karşılaşılan zorluklardan biri gecikmedir. Denemeye katılan cerrahlar, gecikmenin saniyenin yaklaşık 0,85'i olduğunu söyledi.

Bu kilometre taşı, yalnızca acil durumların meydana gelebileceği uzun vadeli insanlı uzay yolculukları için değil, aynı zamanda Dünya'nın uzak bölgelerine de cerrahi hizmet sağlanması için ileriye doğru atılmış bir adım niteliğinde.

İlk ameliyatını 2021'de yaptı

Tıbbi girişim Virtual Incision tarafından geliştirilen MIRA, ilk ameliyatını Ağustos 2021'de Dünya'da gerçekleştirmişti.

Şirkete verilen NASA hibesi sayesinde MIRA, uzay istasyonunda mikrodalga fırın boyutunda bir deney dolabında çalışıyor ve gerilmiş lastik bantları kesmek (insan dokusuna alternatif) ve ameliyatta kullanılanları simüle eden faaliyetler gerçekleştirmek için görev yapıyor.

Robot cerrah, makas gibi aletleri tutabilen, kontrol edilebilir iki kola sahip. Ancak bu kollar kendi başına çalışamıyor.

MIRA'nın robotik kolları, onunla iletişim kurabilen gerçek hayattaki bir insan cerrahın yardımıyla görev yapıyor.

Şirket, mekanik robot doktorun prosedürleri kendi başına gerçekleştirebilmesini sağlayacak şekilde daha otonom hale getirilmesi üzerinde çalışıyor.

Astronotlar için faydalı olabilir

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda insan etini kesmeye hazır bir robotun bulunması, astronotların Ay'a veya Mars'a daha uzun süreli görevlere çıkabileceği uzay uçuşlarının geleceği için yararlı olabilir.