Uzay turizmi başlıyor! Virgin Galactic denemeleri başarıyla sonuçlandı Uzay turizmin gelişmesi için yeni bir adım atıldı. Virgin Galactic şirketinin uzay aracının yeni denemesinde herhangi bir sorun yaşanmadı.

İngiltere’de 2004 yılında İngiliz girişimci Sir Richard Branson tarafından kurulan ve uzaya ticari seferler düzenlemeyi amaçlayan Virgin Galactic, uzaya turist götürmek için çalışmalar yapıyor.

Bu kapsamda geliştirilen VSS Unity isimli uzay aracı, geçtiğimiz aylarda birçok test aşamasından geçerek hazır hale getirilmişti.

Temmuz ayında şirketin kurucusu Richard Branson’ın da katılımıyla yörünge altına yolculuk yapan şirket, geçtiğimiz yıl bilet satışına başlamıştı.

Son testler de başarılı oldu

Virgin galactic, yeni bir deneme gerçekleştirdi. Şirketin uzaya turist taşıyacak aracının uçuş denemesi başarılı oldu.

VSS Unity isimli uzay uçağı, ABD'nin New Mexico eyaletinden havalandı. Taşıyıcı uçaktan 14 kilometre yükseklikte ayrılan "Unity" 9 dakika boyunca süzülerek üsse geri döndü.

Şirket, bu yıl içinde uzay aracının roketli denemesini de gerçekleştirmeyi hedefliyor. Virgin Galactic'in uçuşunda 2 pilot ve 4 uzman yer alacak.

Şu ana kadar dünyanın dört bir yanından 600'den fazla kişi uzay seyahati için bilet aldı. Uzay turistleri uçuşlarında dünyaya gözlemeyecek ve yerçekimsiz ortamı deneyimleyebilecek. Yörünge altı uçuşta, 80 kilometre yüksekliğe çıkılacak.

Uzayın alt bölgesine yolculuk etmek isteyen müşterilerin, 450 bin doları gözden çıkarması gerekiyor.

Müşterilerin, koltuklarını güvence altına almak için 150 bin dolar depozito vermesi ve ardından kalan 300 bin doları uçuştan önce ödemesi gerekiyor.