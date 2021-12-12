Uzay turizmi kapsamındaki 3. uçuş tamamlandı

Uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin, uzay turizmi kapsamındaki üçüncü uçuşunu 6 kişilik mürettebatla gerçekleştirdi.

Jeff Bezos'ın uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin, uzay turizmi kapsamındaki üçüncü uçuşunu tamamladı.

6 KİŞİLİK MÜRETTABATTA ÜNLÜ İSİMLER DE VAR

Şirketinin geliştirdiği "New Shepard" roketi ABD'nin Teksas eyaletinden fırlatıldı. 6 kişilik mürettabatta uzaya çıkan ilk Amerikalı astronot Alan Shepard'ın kızı 74 yaşındaki Laura Shepard Churchley de yer aldı.



Eski Amerikan futbolu oyuncusu ve televizyon sunucusu Michael Strahan da uçuşta yer aldı. Shepard ve Strahan'ın uçuşta misafir olarak yer aldığı ve para ödemediği açıklandı.

UÇUŞ 10 DAKİKA SÜRDÜ

Mürettebatı taşıyan kapsül, 106 kilometre yüksekliğe kadar yolculuğuna devam etti. Blue Origin kapsülü uzaya kısa 10 dakikalık bir uçuşun ardından Teksas çölüne indi.

''GERÇEK DIŞIYDI''

Babasından 60 yıl sonra uzaya giden Shepard Churchley, inişin ardından yaptığı açıklamada "Yolculukta babamın aşağı inişini hayal ettim" dedi. Strahan ise "Gerçek dışıydı. Yeniden gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

UZAYA GİDEN İLK BABA OĞUL

6 uzay turisti arasında Bess Ventures isimli şirketin kurucusu Lane Bess ve oğlu Cameron Bess da yer aldı. Bess ikilisi, uzaya giden ilk baba-oğul olarak da tarihe geçti.

UÇUŞ GLEN DE VRIES'A ADANDI

Blue origin, uzaya ilk insanlı seferini Temmuz ayında gerçekleştirmişti.



Blue Origin, son uçuşunu, daha önce şirketiyle uzaya giden ve bir ay önce uçak kazasında hayatını kaybeden iş insanı Glen de Vries'a adadı.