Uzaya çıkan ilk Suriyeli astronot Faris, Türkiye'de hayatını kaybetti Uzaya giden ilk Suriyeli ve 2. Arap olan Tümgeneral Muhammed Faris'in Gaziantep'te bir hastanede öldüğü açıklandı.

AA & Ensonhaber

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 73 yaşındaki Muhammed Faris'in cuma günü Türkiye'de vefat ettiğini duyurdu.

Vefatından önce kalp krizi geçirmişti

Faris'in, cesur ve halkın sesine kulak veren duruşunun Suriyelilerin sevgisini kazandığını kaydeden Bahra, Faris'in, "uzaya çıkan ilk Suriyeli ve ikinci Arap olarak yerel ve uluslararası düzeyde parlak bir isim olduğuna" işaret etti.

Bahra, Faris'in ailesi ve yakınları ile tüm Suriye halkına başsağlığı diledi.

Faris'in yakınları ise merhumun, ramazan ayı sonlarında kalp krizi geçirdiğini ifade etti.

Uzaya çıkan ilk Suriyeliydi

Suriyelilerin ilk kozmonotu olan Faris, 1987 yılında uzaya gidip gelmesinden sonra ülkesinde kahraman gibi karşılanmış ve Suriye’de bulunan üniversitelerde 10 yıl kadar ders vermişti.

İç savaş sonrası Türkiye'ye sığındı

Faris, Suriye'de 2011 yılında Esad rejimine karşı başlayan halk ayaklanması ve iç savaşın ardından Türkiye'ye sığınmıştı.

Muhammed Ahmed Faris kimdir

Muhammed Ahmed Faris, 26 Mayıs 1951 tarihinde Suriye'nin Şam'dan sonra en büyük ikinci şehri olan Halep'te dünyaya geldi.

1973 senesinde Hava Harp Okulu'ndan mezun olan Faris, Albay rütbesiyle Suriye Hava Kuvvetleri'nde görev yaptı.

Mir'de yaklaşık 8 gün kaldı

30 Eylül 1985 tarihinde Interkosmos uzay uçuşu programına katılmak üzere seçildi. Navigasyon programlarına katıldı. Yaklaşık 2 senelik eğitimden sonra 22 Temmuz 1987 tarihinde Mir Uzay İstasyonu'nda Soyuz TM-3 Araştırma Aracı ile kozmonot olarak uzaya gitti ve uzayda 7 gün 23 saat ve 5 dakika kaldı.

"Dünya'ya anneme bakar gibi baktım"

Uzaya giden ilk Suriyeli, ikinci Arap olan Muhammed Ahmed Faris, görevini tamamladıktan sonra Soyuz TM-2 gemisiyle Dünya'ya döndü. Görev sırasında, uzaydan dünyaya bakarken "annesine bakar gibi hissettiğini" söyledi.

30 Temmuz 1987 tarihinde 'Sovyetler Birliği Kahramanı' ilan edildi ve Lenin Nişanı verildi.

Uzay görevinden sonra Suriye Hava Kuvvetleri'ndeki vazifesine geri döndü.

2012 senesinde, ülkesindeki iç savaştan sonra Esad rejimine karşı çıkan Faris, Türkiye'ye sığındı.

Faris, evli ve üç çocuk babasıydı.