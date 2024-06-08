Uzaydan Dünya'nın meşhur fotoğrafını çeken Astronot Anders, uçak kazasında öldü Apollo 8 astronotu Anders, uçak kazasında hayatını kaybetti. Anders, Dünya'nın ünlü fotoğrafıyla küresel ölçekte tanındı.

ensonhaber.com

1968 yılında uzaydan Dünya'nın gölgeli görüldüğü ünlü "doğuş" fotoğrafını çeken eski Apollo 8 astronotu Emekli Tümgeneral William Anders hayatını kaybetti.

90 yaşındaki Anders, geçtiğimiz cuma günü meydana gelen kazada öldü.

Anders'in tek başına pilotluk yaptığı uçak, Washington'daki San Juan Adaları açıklarında suya düştü. Ölüm haberini, oğlu olan Emekli Hava Kuvvetleri Yarbayı Greg Anders verdi.

Ünlü fotoğrafın sahibi hayatını kaybetti

Oğul Anders, "Aile yıkıldı. O harika bir pilottu. Onu çok özleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eski astronot, söz konusu meşhur fotoğrafın, ABD'nin uzay programına yaptığı en önemli katkı olduğunu söylemişti.

"Bakış açımızı sonsuza dek değiştirdi"

Emekli NASA astronotu olan Arizona Senatörü Mark Kelly, ölüm haberi üzerine X sosyal platformunda şunları yazdı:

Anders, Apollo 8'deki ünlü 'Dünya'nın Doğuşu' fotoğrafıyla gezegenimize ve kendimize dair bakış açımızı sonsuza dek değiştirdi. Bana ve nesiller boyu astronotlara ve araştırmacılara ilham verdi.

Mürettebatın geri dönme şansı 3'te 1'di

William Anders, 1997'de NASA'ya verdiği röportajda, Apollo 8 görevinin risksiz olduğunu düşünmediğini söylemişti. Mürettebatın geri dönme şansının 3'te 1 olduğunu tahmin ediyordu.

"Bu, şimdiye kadarki en etkileyici şeydi"

Ay'ın etrafında 2-3 tur attıktan sonra mürettebatla birlikte fotoğraf çekmeye başladı. O anlarla ilgili şunları anlattı:

Geriye ve baş aşağı gidiyorduk. Dünya'yı veya Güneş'i gerçekten göremiyorduk, ta ki kendi etrafımızda dönüp ilk Dünya Doğuşu'nu görene dek...



Bu, şimdiye kadarki en etkileyici şeydi. Bana göre Noel ağacı süsüne benzeyen bu çok narin, renkli küreyi, bu çok çirkin ve çıplak Ay manzarasının üzerinde yükselirken görmek hakikaten bir zıtlıktı.

"Fotoğraf çekmeye başladık"