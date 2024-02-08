Uzaylılar burada mı? Satürn'ün uydusu Mimas, geniş bir yer altı okyanusuna sahip olabilir Araştırmacılar, Satürn'ün uydusu Mimas'ın buzla kaplı dış yüzeyinin altında geniş bir okyanusun olabileceğini bildirdi.

ensonhaber.com

Yıllardır uzaylı yaşamı arayışında olan NASA gibi kurumlar, çeşitli araçlarla Mars gibi gezegenlerde araştırma yapıyor.

Buradan toplanan örnekler ise gelecekte uzay araçlarıyla Dünya'ya taşınacak ve inceleme altına alınacak.

Öte yandan, uzayda yaşamın varlığı başka gök cisimlerinde de aranıyor. Bu gök cisimlerinden biri de Satürn'ün uydusu Mimas.

Dev bir okyanusa sahip olabilir

Fransa, Çin ve İngiltere'den araştırmacılar, 2017'de Satürn'ün atmosferinde yanmadan önce gezegeni ve uydularını 10 yıldan fazla bir süre inceleyen NASA'nın "Cassini–Huygens" uzay aracına ait gözlemleri ele aldı.

Satürn'ün uydusu Mimas'ın yörüngesinde ve dönüşündeki değişiklikleri de analiz eden araştırmacılar, Mimas'ın donmuş yüzeyinin 20 ila 30 kilometre altında geniş ve genç bir okyanus olabileceğini kaydetti.

Araştırma yazarlarından Valery Lainey, en önemli bulgunun, sıvı halde suya sahip olmasını asla beklemedikleri Mimas'ta okyanus bulunma ihtimali olduğunu belirtti.

Lainey, "Mimas, potansiyel olarak yaşanabilir bir yer gibi görünüyor. Ancak, yaşamın ortaya çıkması için ne kadar zamana ihtiyaç olduğunu bilemiyoruz." ifadelerini kullandı.