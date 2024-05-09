Uzmanlar açıkladı: Kalın bir atmosfere sahip süper Dünya keşfedildi 41 ışık yılı uzaklıktaki bir Güneş sisteminde Dünya'nın iki katı büyüklüğünde bir gezegenin çevresinde kalın bir atmosfer tespit edildi. Ancak gezegenin yaşama elverişli olduğu düşünülmüyor.

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55 Cancri e olarak bilinen süper Dünya, Güneş sistemimizin dışında önemli bir atmosfere sahip, karbondioksit ve karbon monoksitten oluşan bir örtüyle sarılmış birkaç kayalık gezegen arasında yer alıyor.

Kesin miktarlar belirsiz. Dünya'nın atmosferi nitrojen, oksijen, argon ve diğer gazların bir karışımından oluşuyor.

Şimdiye kadarki en sağlam kanıt

Kansas Üniversitesi'nde dış gezegenler üzerinde çalışan Gökbilimci Ian Crossfield, "Bu, muhtemelen bu gezegenin bir atmosferi olduğuna dair şimdiye kadarki en sağlam kanıt." dedi.

Süper Dünya, bir gezegenin boyutunu ifade ediyor; 55 Cancri e ise Dünya'dan daha büyük ancak Neptün'den daha küçük.

Sıcaklıklar 2 bin 300 santigrat dereceye çıkabiliyor

Bu gezegendeki kaynama sıcaklıkları 2 bin 300 santigrat dereceye kadar çıkabiliyor, bu da gezegenin yaşama ev sahipliği yapma ihtimalinin düşük olduğu anlamına geliyor.

Bunun yerine bilim insanları, keşfin, kalın atmosfere sahip, daha misafirperver olabilecek başka kayalık gezegenlerin var olabileceğine dair umut verici bir işaret olduğunu söylüyor.

41 ışık yılı uzaklıkta

41 ışık yılı uzaklıktaki öte gezegen, Dünya'dan sekiz kat daha ağır ve yüzeyi magma okyanuslarıyla kaplı.

Araştırma, Nature dergisinde yayınlandı.