Uzmanlar, özellikle çocuklarda teknoloji bağımlılığına karşı uyarıyor

Doç. Dr. Hülya Ensari, teknoloji bağımlılığının son yıllarda toplumun ve ailelerin en önemli sorunlarından biri haline geldiğine dikkat çekti.

Özellikle koronavirüs döneminde artan internet kullanımı, yıllardır büyük bir sorun olmaya devam eden "teknoloji bağımlılığı" konusunu yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar ise özellikle çocuklarda baş gösteren bağımlılık konusunda aileleri uyarıyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hülya Ensari, teknolojinin gelişmesi ve yaşamın her alanında yaygın olarak kullanılmasıyla teknoloji bağımlılığının son yıllarda toplumun ve ailelerin en önemli sorunlarından biri haline geldiğini dile getirdi.

Teknoloji bağımlılığı konusunda, "sosyal medya bağımlılığı", "akıllı telefon bağımlılığı" ve "internet bağımlılığı" gibi alt başlıkların oluştuğunu ifade eden Ensari, "Artık, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı gibi bir de teknoloji bağımlılığıyla karşı karşıyayız." dedi.





Ensari, çocukların ve gençlerin teknolojik aletlerde geçirdikleri zamanın arttığına dikkati çekerek şu ifadelere yer verdi:

"Gençler, akıllı telefon ve sosyal ağ başında geçirilen zaman artıkça bundan keyif almaya başlıyor. Diğer taraftan gerçek hayattan bu oranda uzaklaşıp sanal ortamda sanal dostluklara sahip olabiliyorlar.

"MUTLULUK GELİP GEÇİCİ"

Yüz yüze iletişimin giderek azaldığı, sanal iletişimin yaygınlaştığı, gerçek olmayan ilişkilerin ön plana çıktığı bir dönemde bu ilişkilerin getirdiği mutluluk da gelip geçici oluyor.

O kısa süreli mutluluk belki onlara iyi gelebiliyor ama uzun vadede baktığımızda bir tek bu alanda mutlu olmaya çalışan kişiler, bunu bağımlılık düzeyinde kullanmaya başlıyor.

"YALNIZLIK, DEPRESYONLA SONUÇLANIYOR"

Gerçek hayattan ve toplumdan uzaklaşarak yalnızlaşıyorlar. Bu yalnızlığın getirdiği üzüntü, sıkıntı, endişe ve kaygılar da o kişilerin kısa sürede depresyona girmesine sebep olabiliyor."





Teknolojiyi bağımlılık düzeyinde kullanan gençlerin ciddi risklerle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Ensari, "Aile, çocuğunun yanında, kanatları altında evinde güvende olduğunu düşünebilir ama çocuk kendi odasında akıllı telefonuyla internete bağlanıp dünyanın bir başka ucundaki kendisine hiç uygun olmayan riskli bir arkadaş ilişkisi kurabilir.

Bağımlılık yapıcı maddelerin alışverişinde bulunabilir. Yani birçok risk aynı anda onları bekliyor. Aile, çocuğunun yanında olduğunu zannederken aslında o sanal anlamda çok farklı yerlerde dolaşıyor olabilir." dedi.

ÇOCUKLARIN TAKİBİ ÇOK İYİ YAPILMALI

Gençlerin ve çocukların akıllı telefon ile bilgisayar başında olmasına "Çocuk telefonla oyalanıyor, eğleniyor" gözüyle bakılmaması gerektiğini vurgulayan Ensari, ailelerin bunun takibini çok iyi yapması gerektiğini ifade etti.

Ensari, geç kalmadan yardım arayışına girilmesi gerektiğini dile getirerek, "Henüz çocuklarımız, gençlerimiz sürecin başındayken bu işin tehlikesini fark edelim ve tedbir alarak onları bağımlılıktan koruyalım." diyerek sözlerini tamamladı.

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