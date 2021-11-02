Uzmanlar uyardı: Gelecekte insan beyni hacklenebilir

Sapiens isimli kitabın yazarı dünyaca ünlü tarihçi Yuval Harari, yakında insan beyninin hacklenebileceğini söyledi.

Son yıllarda yapay zeka teknolojileri oldukça gelişti ve hayatımızın hemen hemen her alanında kullanılmaya başlandı.

Sapiens isimli kitabın yazarı dünyaca ünlü tarihçi Yuval Harari, yapay zekanın geleceğiyle ilgili korkutucu tahminlerde bulundu.

İNSAN BEYNİ HACKLENEBİLİR

Harari, "Yapay zekayı düzenlemeye başlamamız gerekiyor, çünkü aksi takdirde büyük şirketler insanların beyinlerini hackleyebilir." ifadelerini kullandı.

Harari, yapay zekanın hızla artan karmaşıklığının bir "saldırıya uğramış insan" popülasyonuna yol açabileceğine inanıyor. Ünlü tarihçi, bu sorunla başa çıkmak için, dünya liderlerini büyük şirketlerin yapay zeka ve veri toplama çabalarını düzenlemeye çağırıyor.

Konu hakkında açıklamalarına devam eden Yuval Harari, "Bir insanı hacklemek, o kişiyi kendinden daha iyi tanımaktır. İşte şirketlerin yapmak istediği de bu." dedi.

Harari, sorunun merkezinde teknoloji şirketlerinin kullanıcıları hakkında büyük miktarda veri toplamasının olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Netflix bize ne izleyeceğimizi, Amazon ise ne alacağımızı söylüyor. Sonunda bu tarz algoritmalar, önümüzdeki 10-20 yıl içinde size üniversitede ne okuyacağınızı, nerede çalışacağınızı, kiminle evleneceğinizi hatta kime oy vereceğinizi bile söyleyebilir."

ÜLKELERE ÇAĞRI YAPTI

Harari, ulusları güçlü yapay zeka tehdidini ciddiye almaya çağırdı ve verilerin, halkı manipüle etmede kullanılmamasını sağlamak için net ve katı kurallar getirmeyi önerdi.