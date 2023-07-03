Uzmanlar uyarıyor: Hemen silin! İşte telefonlardaki para çeken 8 tehlikeli uygulama

Güvenlik endişeleri artıyor! Android kullanıcılarını etkileyen yeni bir skandal ortaya çıktı.

Güvenlik uzmanları tarafından tespit edilen 8 uygulama, kullanıcıların kartlarından para çekme potansiyeline sahip.

Uzmanlar, Android telefon kullanıcılarını bu tehlikeli uygulamaları derhal telefonlarından silmeleri konusunda uyarıyor.

Uygulamalar, kullanıcıların finansal bilgilerine erişerek kartlarından izinsiz şekilde para çekebiliyor. Bu durum, kullanıcıların maddi zarara uğramasına ve güvenlik açıklarının istismar edilmesine yol açabiliyor.

Bir güvenlik araştırmacısı tarafından keşfedilen Autolycos adındaki kötü yazılım kullanıcıları zarara sokuyor. Uzmanlar aşağıdaki uygulamaların hemen silinmesini öneriyor.

İşte telefonunuzdan silmeniz gereken uygulamala

Razer Keyboard & Theme — 10,000+ indirme

Vlog Star Video Editor — 1,000,000+ indirme

Funny Camera — 500,000+ indirme

Coco Camera — 1,000+ indirme

Creative 3D Launcher — 1,000,000+ indirme

GIF Keyboard — 100,000+ indirme

Freeglow Camera — 5,000+ indirme

Wow Camera — 100,00+ indirme