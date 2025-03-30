Uzmanlar uyarıyor: Telefonunuzu şarj ederken bu 5 hatayı yapmayın

Haber Merkezi

Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük sorunlarından biri, batarya ömrünün az olmasıdır. Çoğu akıllı telefon, belirli bir şarj döngüsüne sahip lityum iyon bataryalarla çalışır.

Bu döngü sayısı, bataryaların yaklaşık 2 yıl boyunca en iyi performansı göstermesini sağlar.

Ancak zamanla, özellikle de yanlış şarj alışkanlıkları nedeniyle bu ömür kısalabilir. İşte akıllı telefon bataryanızın ömrünü uzatmanın 5 altın kuralı:

1. UCUZ VE KALİTESİZ ŞARJ CİHAZLARI KULLANMAYIN

Orijinal şarj cihazı yerine taklit veya uyumsuz bir şarj cihazı kullanmak, telefonun bataryasına ciddi zararlar verebilir.

Her telefon modelinin orijinal şarj cihazı, güvenli ve uygun hızda şarj sağlar. Kalitesiz veya sahte şarj cihazları ise aşırı ısınma, batarya performansının azalması ve hatta patlama gibi riskler taşır. Bu nedenle, her zaman orijinal şarj cihazını tercih edin.

2. ŞARJIN TAMAMEN BİTMESİNİ BEKLEMEYİN

Eskiden pil belleği oluşumunu engellemek için şarjın tamamen bitmesi önerilirdi. Ancak modern lityum iyon bataryalarda bu gerekli değildir.

Tamamen biten bir batarya, hücrelerin aşırı deşarj olmasına ve kalıcı hasara uğramasına neden olabilir.

Telefonunuzu, batarya seviyesi yüzde 20'nin altına düşmeye başladığında şarj edebilirsiniz.

3. YÜZDE 100 ŞARJ ETMEKTEN KAÇININ

Lityum iyon bataryalar, genellikle yüzde 80 civarında şarj edildiklerinde en iyi performansı gösterirler.

Bataryayı sürekli olarak yüzde 100'e kadar doldurmak, aşırı şarjdan kaynaklanan aşınma ve batarya ömrünün kısalmasına yol açabilir.

Mümkünse, telefonunuzu yüzde 80 civarında şarj edin ve ara sıra daha kısa şarj döngüleri kullanın. Birçok telefonda, şarj seviyesini yüzde 80'in üzerine çıkmasını engelleyen ayarlar bulunur.

4. ŞARJ OLURKEN TELEFONU KULLANMAYIN

Telefonu şarj olurken kullanmak, bataryanın aşırı ısınmasına neden olabilir. Aşırı ısınma, batarya ömrünü kısaltabilir ve hatta cihazın donmasına veya arızalanmasına yol açabilir. Mümkünse, telefonunuzu şarj olurken kullanmayın ve şarjdayken dinlenmeye bırakın.

5. ÇOK SOĞUK YA DA ÇOK SICAK ORTAMLARDA ŞARJ ETMEYİN

Aşırı soğuk veya sıcak ortamlar, bataryanın sağlığı için zararlıdır. Soğuk ortamlar, bataryanın kapasitesini geçici olarak azaltabilir ve şarj süresini uzatabilir.

Sıcak ortamlar ise bataryanın aşırı ısınmasına ve hasar görmesine neden olabilir. Telefonunuzu, ortam sıcaklığında bir yerde şarj edin ve doğrudan güneş ışığına veya ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.

TELEFON ŞARJ OLURKEN PATLAYABİLİR Mİ

Telefonun şarj olurken patlaması nadir bir durum olsa da üretim hataları, düşük kaliteli donanım veya fiziksel hasar gibi nedenlerle bu risk bulunuyor.

Lityum iyon bataryalar, aşırı ısındığında veya yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında genleşebilir ve patlayabilir.

Bu nedenle, orijinal veya sertifikalı şarj cihazları kullanmak ve telefonu serin bir ortamda şarj etmek önemlidir.

BATARYA ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN İPUÇLARI

Telefonunuzun yazılımını güncel tutun.

Orijinal veya sertifikalı şarj cihazları kullanın.

Telefonunuzu yüksek sıcaklıklara maruz bırakmaktan kaçının.

Şarjınızı yüzde 80 ile sınırlayın ve yüzde 20'nin altına düşmesine izin vermeyin.

Telefonunuzu uzun süre şarjda bırakmayın.

Telefonunuzu şarj olurken iyi havalandırılan bir alanda tutun.

Batarya sağlığınızı izleyin ve olağandışı durumlarda yetkili servise başvurun.

Bu ipuçlarını takip ederek, telefon bataryası ömrünüzü uzatabilir ve cihazınızı daha uzun süre güvenle kullanabilirsiniz.