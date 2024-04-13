Uzmanlar uyarıyor! Telefonunuzu şarj ederken bu hataları yapmayın Telefon şarj ederken yapılan hatalardan ve batarya ömrünü artırma yöntemlerinden bahsettik. Bu yöntemler sayesinde, siz de batarya sağlığını koruyabilirsiniz.

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Akıllı telefon kullanıcıları, genellikle bataryalarının biraz daha uzun süre dayanmasını ister.

Çoğu akıllı telefon, 300 ila 500 şarj döngüsüne dayanabilen lityum iyon bataryalara sahip.

Bu döngü sayısı, bataryaların 2 yıl boyunca tam kapasitede çalışması için yeterli olsa da daha sonra bu ömür yavaş yavaş azalır.

Herhangi bir lityum iyon batarya, 300 şarj döngüsünü aştığında, kapasitesi orijinal kapasitesinin yüzde 80’ine kadar düşebiliyor.

Doğru şarj batarya ömrünü artırabilir

Çoğu kişinin yaptığı şarj hatalarından kaçınarak, cep telefonunuzun pil sağlığını daha uzun süre koruyabilirsiniz.

Telefon şarj ederken yapılan hatalara ve batarya ömrünü artırma yöntemlerine yakından bakıyoruz.

1. Ucuz ve kalitesiz şarj cihazları kullanmayın

Orijinal şarj cihazı yerine taklit veya uyumsuz bir şarj cihazı kullanmak, telefonun bataryasına zarar verebilir ve şarj süresini uzatabilir.

Her telefon modeli için önerilen orijinal şarj cihazı, cihazın bataryasının güvenli bir şekilde ve uygun hızda şarj olmasını sağlar.

Bunun yerine kalitesiz veya sahte şarj cihazları kullanmak, aşırı ısınma, batarya performansının azalması ve hatta patlama gibi risklerle sonuçlanabilir.

Bu nedenle, telefonunuzu şarj ederken her zaman orijinal şarj cihazını tercih etmek önemlidir.

2. Şarjın tamamen bitmesini beklemeyin

Şarjın tamamen bitmesini beklemek, telefon bataryasına zarar verebilir ve ömrünü kısaltabilir.

Eskiden pil belleğinin oluşmasını engellemek için şarjın tamamen bitmesi önerilirdi, ancak modern lityum iyon bataryalarında bu gerekli değil.

Tamamen biten bir batarya, hücrelerin aşırı deşarj olmasına ve kalıcı hasara uğramasına neden olabilir.

Bu nedenle, telefonunuzu şarj etmek için bataryanın tamamen boşalmasını beklemek yerine, düşük seviyedeyken şarj etmek daha iyidir. Bu, bataryanın ömrünü uzatacak ve daha uzun süre dayanmasını sağlayacaktır.

3. Yüzde 100 şarj etmekten kaçının

Telefonu yüzde 100 şarj etmekten kaçınmak, bataryanın ömrünü uzatabilir. Lityum iyon bataryalar, genellikle yüzde 80 civarında şarj edildiklerinde en iyi performansı gösterirler.

Bataryayı sürekli olarak yüzde 100'e kadar doldurmak, aşırı şarjdan kaynaklanan aşınma ve batarya ömrünün kısalmasına yol açabilir.

Bu nedenle, telefonunuzu mümkünse yüzde 80 civarında şarj etmek ve tamamen doldurmak yerine, ara sıra daha kısa şarj döngüleri kullanmak, bataryanın daha uzun ömürlü olmasına yardımcı olabilir.

Birçok telefonda, şarj seviyesini yüzde 80'in üzerine çıkmasını engelleyen ayarlar bulunuyor.

4. Şarj olurken telefonu kullanmayın

Telefonu şarj olurken kullanmamak, bataryanın performansını artırabilir ve cihazın aşırı ısınmasını önleyebilir.

Telefon kullanıldığında ve aynı anda şarj edildiğinde, cihazın daha fazla güç tüketmesi ve bu da bataryanın aşırı ısınmasına neden olabilir.

Aşırı ısınma, bataryanın ömrünü kısaltabilir ve hatta cihazın donmasına veya arızalanmasına yol açabilir.

Bu nedenle, mümkünse telefonu şarj ederken kullanmamak ve cihazı şarjdayken dinlenmeye bırakmak önemlidir.

5. Çok soğuk ya da çok sıcak ortamlarda şarj etmeyin

Çok soğuk ya da çok sıcak ortamlarda telefonu şarj etmek, bataryanın sağlığı için zararlı olabilir.

Aşırı soğuk ortamlar, bataryanın kapasitesini geçici olarak azaltabilir ve şarj süresini uzatabilir.

Öte yandan, aşırı sıcaklık bataryanın aşırı ısınmasına ve hatta hasar görmesine neden olabilir.

Bu nedenle, telefonu şarj etmek için mümkünse ortam sıcaklığında bir yer tercih etmek önemlidir.

Ayrıca, telefonu güneş ışığına veya doğrudan ısı kaynaklarına maruz bırakmamaya çalışın.