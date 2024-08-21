Uzmanlar uyarıyor: Yapay zeka ile yapılan videolara paranızı kaptırmayın Yapay zeka kullanılarak oluşturulan videolarda Elon Musk, Donald Trump ve Jeff Bezos gibi ünlü simaların mimikleri ve sesleri değiştiriliyor. Uzmanlar, bu yöntemlerle dolandırıcıların yüz binlerce dolar çaldığını söylüyor.

AA & Ensonhaber

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte hayatımıza giren yapay zeka, birçok alanda olduğu gibi dolandırıcılık yöntemlerinde de yeni bir çığır açıyor.

Özellikle yapay zeka destekli video oluşturma sistemleri, gerçekçi sahte videolar (deepfake) üretilmesini sağlayarak dolandırıcıların elini güçlendiriyor.

Son dönemde yaşanan olaylarda, ünlü iş insanları ve siyasetçilerin görüntülerini kullanan dolandırıcılar, yüz binlerce dolarlık vurgunlar yapıyor.

Bu sahte videolarda, hedef kişilerin sesleri ve mimikleri taklit edilerek gerçekçi bir görüntü oluşturuluyor.

Dolandırıcılar, bu videoları kullanarak yatırım teklifleri, acil durum çağrıları gibi çeşitli yöntemlerle insanları kandırıyor.

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Sahte videolar, kişilerin banka bilgileri ve yatırımlarını çalmak için kullanılırken, manipüle edilen ses ve görüntüleri içeren "deepfake" adı verilen yöntem aracılığıyla suçlular kurbanlarını tuzağa düşürüyor.

Ünlü isimlerin "hızlı getiri vadeden radikal yatırım fırsatları" sunduğu ve ekonomiden söz ettiği bu sahte videolar aracılığıyla insanların var olmayan şirketlere yatırımlarda bulunmaları isteniyor.

Videolar aracılığıyla, hedef alınan kişilerden söz konusu yatırımlardan faydalanmaları için belirli hesaplara para göndermeleri talep ediliyor, karşılığında gönderdikleri paranın daha fazlasını kazanacakları vadediliyor.

Çok düşük bütçe ile oluşturulabilen videolar dakikalar içerisinde hazırlanıp, Facebook ve Youtube gibi popüler uygulamalarda reklam olarak yayınlanabiliyor.

Ünlü kişilerin aksanlarının taklit edilebildiği görüntülerde ayrıca sahte grafik ve haber sitesi logoları insanları yanıltmak için kullanılabiliyor.

EN ÇOK ELON MUSK TERCİH EDİLİYOR

Musk'ın tespit edilen 2 binden fazla "deepfake" videosuyla, söz konusu dolandırıcılık yönteminde en çok tercih edilen kişi olduğu belirtiliyor.

Öte yandan uzmanlar, "deepfake" videolarının "tamamen mükemmel" olmasa da gün geçtikçe gelişerek daha inandırıcı olmaya başladığını ifade ediyor.

New York Times'a konuşan siber güvenlik şirketi CTM Insights'ın kurucusu Lou Steinberg, organize suç örgütlerinin bu teknolojiyi kendi amaçları için kötüye kullanabileceğini farkına varmasıyla bu yönteme başvuranların gün geçtikçe artacağını belirtiyor.

New York Times'ın haberine göre, 82 yaşındaki emekli Steve Beauchamp, "deepfake" dolandırıcılığı mağdurlarından biri. Beauchamp, 2023'te "deepfake" Elon Musk reklamına aldanarak yatırımlarının çoğunu kaybetti.

Beauchamp, Musk'ın yüksek geri dönüşlü bir yatırım fırsatından bahsettiği videoyu izledikten sonra dolandırıcılara yaklaşık 690 bin dolar yolladığını söyledi.

Steve Beauchamp, izlediği görüntüdeki kişinin gerçekten Musk olduğunu sandığını belirterek polisi durumdan zamanında haberdar etmediği için pişman olduğunu ifade etti.

Bu yöntemle dolandırılanlar arasında çok uluslu şirket çalışanları da bulunuyor.

FACEBOOK VE YOUTUBE HAREKETE GEÇTİ

New York Times, söz konusu reklamlarda yüzü kullanılan Avustralyalı maden işletmecisi milyarder Andrew Forrest'ın da Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'yı şikayet ettiğini yazdı.

Facebook'taki sahte reklamların "masum kullanıcıları kötü yatırımlara" çektiğini belirten Forrest'a verilen yanıt, "şirketin platformunda dolandırıcılığı yakalamak için otomatik tespit sistemlerini eğittiğini" açıklaması oldu.

"Deepfake"in yaygın olduğu bir diğer platform Youtube, 15,7 milyondan fazla kanalı ve 8,2 milyondan fazla videoyu, kurallarını ihlal ettiği için kaldırdığını açıkladı.

Şirket ayrıca içerik üreticilerinin gerçekçi içerik oluşturmak için yapay zeka kullandıklarında bunu açıklamalarını zorunlu hale getirdi.