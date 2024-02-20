Uzmanlar uyarıyor: Yapay zekayla bilgilerinizi paylaşmayın Uzmanlara göre bir yapay zeka yazılımına asla söylememeniz gereken şeyler listesinin başında "adınız" yer alıyor.

ensonhaber.com

Gelişen teknolojiyle birlikte yapay zeka uygulamaları hayatımızın bir parçası haline geliyor.

Ancak uzmanlar, bu teknolojinin kullanımıyla ilgili önemli bir uyarıda bulunuyor: Bilgilerinizi paylaşırken dikkatli olun.

Yapay zeka algoritmaları, kişisel verileri işlemek ve analiz etmek için kullanılıyor. Bu, genellikle hızlı ve etkili sonuçlar sağlayabilirken, aynı zamanda güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor.

Özellikle, hassas bilgilerinizi paylaşırken, bu bilgilerin nasıl kullanılacağı konusunda dikkatli olmalısınız.

"Adınızı asla söylemeyin"

Uzmanlara göre bir yapay zeka yazılımına asla söylememeniz gereken şeyler listesinin başında "adınız" var.

Uzmanlar, yapay zeka ile yapılan sohbetlerde, şirketinize veya müşterilerinize ait hiçbir şifre, pasaport veya banka kartı numarası, adres, telefon numarası, isim veya diğer kişisel verileri paylaşmamanız gerektiğini söylüyor.

Veriler gizli kalmıyor

Yapay zekalı bir sohbet yazılımına gönderdiğiniz bilgiler her zaman gizli kalmayabilir. Örneğin; ChatGPT'nin, kendisi diyalogları kaydeder ve bunlar daha sonra teknik sorunları düzeltmek veya hizmet ihlallerini önlemek için yeniden kullanılabilir.

Hatta konuşmalarınız insan moderatörler tarafından bile incelenebilir. Bir hatanın konuşmalarınızın sızmasına neden olması veya sohbet robotunun yanlışlıkla bilgilerinizi başka bir kullanıcıyla paylaşması ihtimali var.

Bu önlemler, kişisel bilgilerinizi korumak ve yapay zeka uygulamalarını daha güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olabilir.