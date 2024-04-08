Uzmanlardan uyarı: İşte verilerinizin çalınmaması için yapmanız gerekenler Uzmanlar, internet kullanımının hayatın hemen her alanında yaygınlaşması nedeniyle vatandaşların kişisel verilerinin korunması konusunda daha dikkatli olması gerektiğini söylüyor.

AA & Ensonhaber

Günümüzde sosyal medya platformları, kişisel bilgilerin paylaşımıyla ilgili ciddi güvenlik risklerini beraberinde getiriyor.

Birçok sosyal medya uzmanı, kullanıcıları bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşılan kişisel bilgilerin, siber suçluların hedefi olabileceği konusunda uzmanlar, kullanıcıları bilinçli olmaya çağırıyor.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon Sinema Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, kişisel verilerin korunmasının dijital çağda hayati önem taşıdığını söyledi.

"Veri paylaşımlarını sınırlayın"

Vatandaşların verilerini korumak için dikkatli olması gerektiğine dikkati çeken Kırık, şu ifadeleri kullandı:

İnternet sitelerine kayıt olurken ya da uygulama indirirken veri paylaşımı sınırlanmalı ve gizlilik politikaları okunmalı. Güvenli internet kullanımı için güncel yazılımlar kullanılmalı ve şüpheli içeriklere karşı dikkatli olunmalı.



Kişisel verilerin kontrolü ele alınmalı ve gerektiğinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na başvurulmalıdır.



Ayrıca, cihazların güvenliği sağlanmalı, yedekleme yapılmalı, gereksiz hesaplar kapatılmalı ve güncel gelişmelerden haberdar olunmalı.

"Uygulamaların erişim taleplerini inceleyin"

Kırık, devletlerin bu alanda son yıllarda yasal düzenlemeler ile önemli çalışmalar yaptığına işaret ederken, bireylerin de aynı süreçte verilerini korumak amacıyla uygulamalara izin verme konusunda daha seçici olması gerektiğini söyledi.

Uygulamaların fotoğraflara, kişilere ve diğer hassas verilere erişim izni talep etmesinin kullanıcıları çeşitli risklerle karşı karşıya bıraktığını aktaran Kırık, erişim taleplerinin dikkatlice incelenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

"Verileri korumak oldukça zor"

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Volkan Dülger de birçok işlemin dijitalleştiği bu süreçte kişisel verilerin korunmasının oldukça zor olduğunu dile getirdi.

Çoğu zaman zorunlu olduğu zannedilen bir onay kutucuğunun, aslında kişilere pazarlama yapılmasına ilişkin alınan bir onay izni olabileceğini bildiren Dülger, şunları söyledi:

Kişisel verilerinizin kimse tarafından bilinmemesini istiyorsanız aslında yapılması gereken çok basit.



Teknolojinin olmadığı dönemdeki bir insan gibi yaşayacaksınız, telefon, bilgisayar, tablet veya araba kullanmayacaksınız, internetten herhangi bir sipariş vermeyeceksiniz. Ne yazık ki uygulanması cevabı kadar basit değil, hatta günümüz dünyasında imkansıza yakın.

Dülger, kişisel verilerin toplandığı mecralarda atılan her adıma dikkat edilmesi gerektiğine işaret ederek, çift korumalı girişlerin olduğu internet sitelerini kullanmanın, güçlü parolalar oluşturmanın ve ödeme sırasında güvenli yöntemleri tercih etmenin alınabilecek önlemlerden bazıları olabileceğini söyledi.