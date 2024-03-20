Uzun süre iPhone'larda olan WhatsApp özelliği Android'e geliyor WhatsApp’ın Android sürümü, çok yakından sesli mesajları metne dönüştürme özelliğine kavuşacak.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler getirmeye devam ediyor.

Uzunca bir süredir iOS’ta mevcut olan WhatsApp özelliği Android’e geliyor.

WhatsApp sesten metne dönüştürme özelliği Android'e geliyor

Şirket, çok yakında sesli mesajları metne dönüştürme özelliğini Android kullanıcılarına sunmaya başlayacak.

Mayıs 2023'ten bu yana iPhone'larda bulunan WhatsApp transkriptleri, kullanıcıların gönderdiği sesli mesajları yazıya dökmek için kullanılıyor.

Sesli mesajı metne çevirme özelliği, ilgili mesajı dinlemeye uygun olmadığınızda oldukça yarıyor.

Android için WhatsApp beta 2.24.7.8 güncellemesinde ortaya çıkan bu özelliğin yakın bir zamanda tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

Bununla birlikte, özelliğe erişmek için kullanıcıların 150MB yeni uygulama verisi indirmesi gerekecek.