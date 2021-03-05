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- Valheim, son bir ayda 5 milyon kopya satmayı başardı
Valheim, son bir ayda 5 milyon kopya satmayı başardı
- Haber Merkezi
- 05.03.2021 - 17:44
Geçtiğimiz haftalarda YouTube ve Twitch'teki yayınlar aracılığıyla bir anda popüler hale gelen Valheim, 2 Şubat gibi yakın bir tarihte yayınlanmasına rağmen şimdiden birçok rekor kırmayı başardı.
İki haftadan kısa bir sürede 2 milyondan fazla indirilen ve Steam’de rekor kıran Valheim, şubat ayının sonlarına doğru anlık oyuncu sayısını 500 binin üzerine çıkardı ve kısa sürede dünyanın en çok oynanan ikinci oyunu oldu.
BİR AYDA 5 MİLYON SATTI
Valheim geliştiricileri, 2 Şubat’ta Steam‘de piyasaya sürülmesinden bu yana 5 milyondan fazla kopya sattığını duyurdu.
Bununla birlikte oyun, 19.99 dolarlık perakende fiyatıyla satışlardan yaklaşık 100 milyon dolar gelir elde etti. Oyunun Türkiye fiyatı ise şu anda 32 TL.
Uzmanlara göre Valheim, güncellemelerle daha fazla yenilik getirip, oyuncuları kendine çekerse uzun bir süre daha zirvede kalabilir.
VALHEIM NASIL BİR OYUN?
İskandinav topraklarında geçen Valheim’de amaç, tüm zorluklara rağmen hayatta kalabilmek. Mitolojik karakterlerin de bulunduğu oyunda, inşaat ve tarım gibi çeşitli detaylar da yer alıyor.
Karakterin sadece kıyafetleriyle büyük bir haritanın ortasına bırakılmasıyla başlayan Valheim, bir yandan kendi yerleşiminizi kurarken bir taraftan da canavarlar ve düşmanlardan korunmayı amaç ediniyor.
VALHEIM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Son dönemlerin popüler oyunu olan Valheim sistem gereksinimleri şu şekilde:
Minimum:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi
- İşletim Sistemi: Windows 7 ve sonrası
- İşlemci: 2.6 GHz Dual Core veya benzer bir işlemci
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 500 serisi ve benzer bir ekran kartı
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
Önerilen:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi
- İşletim Sistemi: Windows 7 ve sonrası
- İşlemci: i5 3GHz ve sonrası
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 970 serisi ve benzer bir ekran kartı
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan