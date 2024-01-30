Van'da geliştirilen İriskop cihazı ile göz bebeğinden vücuttaki hastalıklar tespit ediliyor Van'da, İranlı mühendis ile doktorlar tarafından gözün iris tabakasından çekilen fotoğrafla, vücuttaki hastalıkların tespit edilmesini sağlayan yapay zeka destekli İriskop cihazı geliştirildi.

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AA & Ensonhaber

Iranlı makine mühendisi ve Dünya Mucitler Federasyonu Türkiye Temsilcisi Dr. Mehrdad Fojlaley ile tıp doktorları Roya Hemmatpour ve Behzad Jaybashi, İridoloji Bilimi kullanarak insan vücudundaki hastalıkları belirlemek amacıyla gözdeki iris tabakasından bilgi alabilen bir cihaz geliştirmek için bir araya geldi.

Samsun'da 2022 yılında düzenlenen TEKNOFEST'te gümüş madalya kazanan Fojleley ve doktorlar, daha sonra Romanya ve Dubai'de düzenlenen yarışmalarda altın madalya sahibi oldu. Şimdi ise İpekyolu ilçesindeki atölyede gerçekleştirdikleri 5 yıllık yoğun çalışmanın ürünü olan yapay zeka destekli cihazı, Dünya Mucitler Federasyonu Türkiye Temsilciliği ile Anadolu Buluşlar ve Buluşturucular Derneği Doğu Anadolu Temsilciliği'nin destekleriyle Van'da üretmeye başladılar.

Cihaz, gözün iris tabakasını inceleyerek çektiği resimleri hafızasındaki verilerle karşılaştırarak, insan vücudundaki potansiyel hastalıkları tespit edebiliyor. Proje, İpekyolu ilçesindeki atölyede üretim aşamasına geçtikten sonra ilk olarak iç pazar için sunulacak ve daha sonra birçok ülkeye ihraç edilmesi planlanmaktadır. Gerekli belgelerin alınmasının ardından, bu inovatif cihazın sağlık sektöründe önemli bir dönüşüm yaratması bekleniyor.

"Bu cihaz Türkiye'de ilk kez yapılıyor"

Fojlaley, cihazın makine ve elektronik kısımlarını kendisinin tasarladığını, Dr. Hemmatpour ve Dr.Jaybashi'nin de tıp ile ilgili kısmında yardımcı olduğunu söyledi.

Bir ekip çalışmasıyla cihazı geliştirdiklerini anlatan Fojlaley,

Bu proje 2022'de TEKNOFEST'te derece aldı ve gümüş madalya kazandı. Bir yıl içinde bilimsel ve Ar-Ge çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Gerekli belgeleri aldıktan sonra patent başvurumuzu yaparak Van'da üretime başladık.

dedi.

İrodoloji Bilimi'nin, gözün iris tabakasını inceleyerek vücut hakkında bilgi veren bir bilim dalı olduğunu belirten Fojlaley, şu bilgileri verdi:

Bu bilim 1880 yılında bir Macar doktor tarafından bulunmuş. Ondan sonra Avrupa ve ABD'de ilgi görmüş. Biz de bu bilimi kullanarak yapay zeka aracılığıyla bir cihaz geliştirdik. Bu cihaz hastanın gözünden resim çekerek hafızasında bulunan resimlerle kıyaslayıp hastalıkları bize veriyor. Bu cihaz ile hastanın vücudundaki mineraller, vitamin kayıpları, hatta organlardaki kistler veya genetik rahatsızlıklar, diyabet, kalp, böbrek hastalıkları erken teşhis edilebiliyor. Bu cihaz ilk kez Türkiye'de yapılıyor. İnşallah iç piyasadan sonra ihracat yapacağız ve ülkemize döviz kazandıracağız.

Doktorların hastalık teşhisine yardımcı olan bilim: İridoloji

Doktor Hemmatpour ise 5 yılık çalışma sonucu cihazı geliştirdiklerini kaydetti.

İridoloji'nin doktorların hastalık teşhisine yardımcı olan bir bilim olduğunu vurgulayan Hemmatpour,

Arkadaşlarımızla birlikte bu bilimden yararlanarak bir cihaz yapmaya karar verdik. Farklı hastalıklar üzerinde deneme yaptık. Farklı renkli gözler, farklı yaşlarda hastaların göz ofislerinin resmini çektik ve araştırma yaptık. Tüm vücudun vitamin ve mineral eksiklikleri, iltihaplar, genetik hastalıklar, kalp rahatsızlıklarını erken teşhis edebiliyoruz. Kodlaması bize aittir. Farklı dillerde de çalışıyor ve tespit ettiği rahatsızlıkları rapor ediyor.

diye konuştu.

TEKNOFEST'te ödül aldı

Doktor Jaybashi de

Bu projeyi ilk kez 2022'de Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'te tanıttık ve ödül aldık. 2023'te Romanya'da, 1 ay öncede Dubai'de altın madalya kazandık. Cihazın ar-ge işleri bittikten sonra Türkiye'de seri üretime geçtik. Şu an Van'da cihazı üretiyoruz. İnşallah iç ve dış piyasaya sunacağız.

dedi.