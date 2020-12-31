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    Venezuela'daki son buzul, küresel ısınma nedeniyle eriyor

    Venezuela'da en yüksek ikinci zirve olarak bilinen Humboldt zirvesindeki son buzul kütlesi, küresel ısınma nedeniyle hızla erimeye başladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 31.12.2020 - 09:34
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 10:04
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    Venezuela'daki son buzul, küresel ısınma nedeniyle eriyor

    Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor.

    Küresel ısınma, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Güney Amerika'da da etkisini gösteriyor. Venezuela'daki son buzul kütlesi küresel ısınma nedeniyle hızla eriyor.

    Venezuelalı araştırmacılar, ülkenin kuzeybatısındaki Merida Dağı'nın zirvesinde yer alan Humboldt zirvesindeki son buzulun erimek üzere olduğunu bildirdi.

    ÇOK AZ SÜRE KALDI

    Araştırmacıların Mayıs 2019 ila Ekim 2020’de iklim değişikliğinin etkilerini belgelemek amacıyla topladıkları kayıtlara göre, Humboldt zirvesindeki son buz kütlesinin tamamen erimesine çok az süre kaldı.

    VENEZUELA

    Bilim insanlarına göre, buzulun başlangıçtaki büyüklüğü 300 futbol sahası genişliğindeydi.

    20. yüzyıl boyunca yükselen atmosferik sıcaklıklar buzulların hızla küresel daralmasına neden olurken, Tropik And Dağları bu değişikliklerden en çok etkilenen yerlerin başında geliyor.

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