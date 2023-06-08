Venüs'te bir gün ne kadar sürer Venüs'ün bir dönüşü tamamlaması için geçen süre, yani Venüs günü, yaklaşık 243 Dünya günüdür.

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Venüs, Güneş sistemindeki en yakın komşumuz olan gezegenlerden biridir. Güneş'e olan yakınlığı nedeniyle Venüs, yüzeyinde çok yüksek sıcaklıkların bulunduğu bir atmosfere sahiptir.

Bu ekstrem koşullar, Venüs'ü yaşam için uygun olmayan bir yer haline getirirken, gezegenin dönme süresini de etkiler.

Venüs'ün dönme süresi oldukça ilginç bir özelliğe sahiptir. Genellikle gezegenlerin dönüş hızı, Güneş'e olan uzaklıklarına bağlı olarak belirlenir.

Ancak Venüs'ün dönüşü, çoğu gezegenden farklıdır ve Güneş sistemindeki diğer gezegenlerden daha yavaş döner.

Venüs'te bir gün ne kadar sürer

Venüs'ün bir dönüşü tamamlaması için geçen süre, yani Venüs günü, yaklaşık 243 Dünya günüdür. Bu açıdan Venüs, Güneş sistemindeki en uzun gün süresine sahip gezegendir.

Bu, Venüs'ün kendi ekseni etrafında bir tam tur atması için gereken süreyi ifade eder. Yani Venüs, kendi ekseni etrafında Dünya'dan çok daha yavaş döner.

Bu uzun dönme süresi nedeniyle Venüs günü, Venüs'te gece ve gündüz sürelerinin Dünya'ya göre oldukça farklı olduğu anlamına gelir.

Venüs'ün atmosferi yoğun olduğu için güneş ışığı gezegenin yüzeyine neredeyse ulaşamaz ve bu nedenle Venüs'te gündüz ve gece kavramları biraz farklıdır.