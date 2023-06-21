Venüs'te bir yıl ne kadar sürer Venüs'ün bir dönüşü tamamlaması için geçen süre, yani Venüs günü, yaklaşık 224 Dünya günüdür.

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Venüs, Güneş sistemindeki en yakın komşumuz olan gezegenlerden biridir. Güneş'e olan yakınlığı nedeniyle Venüs, yüzeyinde çok yüksek sıcaklıkların bulunduğu bir atmosfere sahiptir.

Bu ekstrem koşullar, Venüs'ü yaşam için uygun olmayan bir yer haline getirirken, gezegenin dönme süresini de etkiler.

Venüs'te bir yıl ne kadar sürer

Bir yıl, bir gezegenin Güneş'in etrafında tam bir tur yapması için gereken süreyi ifade eder. Dünya'da bu süre 365 gün olarak kabul edilirken, Venüs'ün bir yılı yaklaşık 225 Dünya gününe denk gelir.

Yani, Venüs'ün bir yılının tamamlanması için Dünya'da yaklaşık olarak 225 gün geçmesi gerekmektedir.

Venüs'ün bir dönüşü tamamlaması için geçen süre, yani Venüs günü ise yaklaşık 243 Dünya günüdür. Bu açıdan Venüs, Güneş sistemindeki en uzun gün süresine sahip gezegendir.

Bu, Venüs'ün kendi ekseni etrafında bir tam tur atması için gereken süreyi ifade eder. Yani Venüs, kendi ekseni etrafında Dünya'dan çok daha yavaş döner.

Bu uzun dönme süresi nedeniyle Venüs günü, Venüs'te gece ve gündüz sürelerinin Dünya'ya göre oldukça farklı olduğu anlamına gelir.

Venüs'ün atmosferi yoğun olduğu için güneş ışığı gezegenin yüzeyine neredeyse ulaşamaz ve bu nedenle Venüs'te gündüz ve gece kavramları biraz farklıdır.