Veri hızını 100 kat artıracak 5G ile uzaktan robotik ameliyatlar yapılabilecek

Yerli ve milli 5G altyapısının geliştirilmesinde sorumluluk üstlenen Prof. Dr. Oğuz Bayat, veri hızının 100 kat artması ile birlikte 5G ile uzaktan robotik ameliyatların başlayacağını söyledi.

Yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlayan ve kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunmayı vadeden 5G teknolojisi, bazı ülkelerde kullanıma sunulsa da hala katedilmesi gereken çok yol var.

5G'nin ülkemizde kullanıma sunulması için çalışmalar devam ederken, yeni bilgiler de gelmeye başladı.

2021'DE BAŞLAYABİLİR

Yerli ve milli 5G teknolojisinin geliştirilmesine yönelik 20 firma ve yaklaşık 500 mühendisin yoğun bir çalışma içinde olduğunu belirten Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Bayat, altyapının 2021 yılı içinde seçilen bölgelerde son kullanıcıların hizmetine açılabileceği ve yaygınlaşma sürecinin başlayabileceğini ifade etti.





250 MİLYON DOLAR TEŞVİK

5G altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaların TÜBİTAK’ın desteğiyle ve 250 milyon TL teşvikle başladığını hatırlatan Prof. Dr. Bayat, projenin ticari ve savunma sanayi olarak iki koldan geliştirildiğini vurguladı.

DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK

Altyapının yerli ve milli olması ile veri iletişimi güvenliği ve ekonomik olarak dışa bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiğini belirten Prof. Dr. Oğuz Bayat, projenin Türkiye’ye kazandıracaklarını şöyle anlattı:

"UZAKTAN AMELİYAT İMKANI"

“5G altyapısı birçok farklı sektöre yenilikler katacak. Örneğin; uzaktan robotik ameliyatlara imkan verecek. Çoklu robotların, insansız hava araçlarının, uzaktan milisaniye içerisinde kontrolünü sağlayabilecek.

Bu değerli teknolojinin hakimi olan şirketler yeni teknoloji liderleri olacak. Güvenilir şifreli 5G ve nesnelerin interneti (IoT) haberleşmesi ise savunma alanında kritik bir gelişme olacaktır.”





Prof. Dr. Oğuz Bayat, 5G’nin hayata geçmesinin Türkiye’de telekom hizmetlerinde meydana getireceği değişiklikler konusunda ise, “5G yüksek kapasite, yüksek hız ve çok az gecikme gereksinimleri ile tasarlanan bir radyo erişim şebekesidir.

Teorik olarak, 4G şebekesi 100 Mbps hız sağlar iken, 5G şebekesi 10 Gpbs hız sağlayabilecektir. Bu, veri hızında 100 katlık bir artış ve cihaz bağlanma kapasitesi için 10 kat genişleme anlamına gelmektedir.

Diğer önemli bir özelliği ise nerede ise gerçek zamanlı bir şebeke olmayı temel alan milisaniye gecikmeli erişim ağı olmasıdır. Bu özellikleri taşıyan bir radyo erişim ağı birçok yeni uygulamaların hayata geçirilmesini başaracaktır.” ifadelerini kullandı.

"75 MİLYAR CİHAZ 5G İLE BAĞLANACAK"

GSM Birliği’nin tahminlerine göre 5 yıl içerisinde dünyada 1.7 milyar kişinin 5G ağından yararlanacağını belirten Bayat, “İnternete bağlı cihazları (IoT) da katarsak, bu süre zarfında 75 milyar cihazın 5G ağına bağlanacağı tahmin ediliyor.” dedi.





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