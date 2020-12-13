Virgin Galactic, turistleri uzaya götürecek mekiğin testlerinde başarısız oldu

ABD'li uzay aracı üreticisi ve uzay turizmi şirketi Virgin Galactic'in, uzaya turist taşıyacak yeni yörünge altı mekiği "VSS Unity"nin test uçuşu başarılı olamadı.

İngiltere’de 2004 yılında İngiliz girişimci Sir Richard Branson tarafından kurulan ve uzaya ticari seferler düzenlemeyi amaçlayan Virgin Galactic, uzaya turist götürecek VSS Unity aracını geçtiğimiz aylarda görücüye çıkarmıştı.

Şirket, New Mexico'daki Spaceport America'dan gerçekleştirilen ilk mürettebatlı test uçuşunun başarısız olduğunu duyurdu.

SON ANDA SORUN ÇIKTI

VMS Eve isimli taşıyıcı uçağa yerleştirilen "VSS Unity" mekiği, yerel saatle 10.24'te kalkış yaptı ve yaklaşık 15 kilometre yükseldi. Ancak uçak, bu yükseklikte mekiği gökyüzüne bırakmaya çalışırken, ateşleme sisteminde bir sorunla karşılaştı.

Daha önce Kaliforniya'daki Mojave Air ve Space Port'tan bir dizi test uçuşu gerçekleştiren Virgin Galactic, ilk defa mürettebatlı bir test gerçekleştirecekti.

Şirket yetkilileri, denemenin ileri tarihte yeni bir motorla tekrarlanacağını ifade etti.



VSS Unity, önümüzdeki haftalarda yapacağı yeni bir test ile taşıyı uçakla yine yüksek irtifaya çıkarılacak ve ardından roket motorlarının ateşlenmesiyle 80 kilometre daha yükselecek. Bu esnada aracın içerisinde, Virgin Galactic pilotlarından CJ Sturckow ve Dave Mackay yer alacak.

YOLCULUK BİLETİ 250 BİN DOLAR

Yetkililer, uzaya gitmek isteyen kişilere astronot eğitimi verileceğini ifade ederken, uzaya düzenlenecek ticari uçuşlar açıldığında, kişi başı ödenecek tutarın 250 bin dolar olacağı açıklanmıştı.

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