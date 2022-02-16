Virgin Galactic, uzay yolculuğu biletlerini halka açıyor

Virgin Galactic, 16 Şubat Çarşamba günü halka bilet satışlarını açma planlarını duyurdu. Dileyen herkes, uzay seyahati için bilet alabilecek.

İngiltere’de 2004 yılında İngiliz girişimci Sir Richard Branson tarafından kurulan ve uzaya ticari seferler düzenlemeyi amaçlayan Virgin Galactic, uzaya turist götürmek için çalışmalar yapıyor.

Bu kapsamda geliştirilen VSS Unity isimli uzay aracı, geçtiğimiz aylarda birçok test aşamasından geçerek hazır hale getirilmişti.

BİLETLER HALKA AÇILIYOR

Temmuz ayında şirketin kurucusu Richard Branson’ın da katılımıyla yörünge altına yolculuk yapan şirket, şimdi de biletleri halka açıyor.

Uzay turizmi şirketi, 16 Şubat Çarşamba günü halka bilet satışlarını açma planlarını duyurdu ve insanlara uzayın alt kısmına yolculuk fırsatı verdi.

Virgin Galactic ikinci uçuş testini tamamladı

BİLET FİYATLARI

Uzayın alt bölgesine yolculuk etmek isteyen müşterilerin, 450 bin doları gözden çıkarması gerekiyor.

Müşterilerin, koltuklarını güvence altına almak için 150 bin dolar depozito vermesi ve ardından kalan 300 bin doları uçuştan önce ödemesi gerekiyor. Şirket, bu yıl toplamda bin adet bilet satmayı planlıyor.

UZAY YOLCULUĞU NASIL OLACAK

Müşteriler, uzaya gitmek için Virgin Galactic'in havadan kalkan uzay uçaklarından biriyle uçacak. Bu araçlar, White Knight Two adlı devasa bir uçak gemisinin kanadının altında yaklaşık 49 bin fit yüksekliğe taşınacak.

White Knight Two, doğru yüksekliğe ulaştığında yolcuların da içinde bulunduğu uzay gemisi serbest bırakılacak ve motorlar ateşlenerek uzaya doğru tırmanacak.

Yolcuların içinde bulunduğu gemi, Dünya'dan 80 kilometre yükseğe çıkarken, yolcular emniyet kemerlerini çözebilecek ve kabinde birkaç dakika tur atabilecek.

Ardından yolcu gemisi, normal bir uçak şeklini alacak ve Dünya'daki herhangi bir piste iniş yapacak.

Virgin Galactic'in birinci uzay aracı aracı, şirketin 2016 yılında tanıttığı ve Branson'u uzaya götürmek için kullandığı VSS Unity olarak dikkat çekiyor.

Yeni tamamlanmış bir uçak olan VSS Imagine, 2021 yılının Mart ayında görücüye çıktı. Şirket şu anda üçüncü bir araç olan VSS Inspire üzerinde çalışıyor.