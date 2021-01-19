Virgin Orbit, uçaktan roket fırlatarak yörüngeye uydu gönderdi

Uzay aracı üreticisi ve uzay turizmi şirketi Virgin Orbit, Boeing 747 uçağından LauncherOne isimli roketini fırlatmayı başardı.

Son dönemde oldukça hızlanan uzay görevleri ile birlikte, bu alanda çalışan şirketlerin sayısında da artış yaşanıyor.

İngiliz girişimci Sir Richard Branson tarafından kurulan Virgin Orbit de bu şirketlerden bir tanesi.

Şirket, gerçekleştirdiği görevde uçuş esnasında Boeing 747 uçağından LauncherOne isimli roketi fırlatarak, yörüngeye 10 adet küp uyduyu göndermeyi başardı.

Virgin Orbit, uçaktan roket fırlattı - VİDEO

Virgin Orbit'in 21 metre uzunluğundaki roketi LauncherOne, yaklaşık 10,7 kilometre yükseklikte seyreden Boeing 747'den bırakıldı. Uçaktan ayrılan roket, uyduları bırakacağı yörüngeye doğru ilerlerken, uçak ise bir sonraki fırlatma görevi için havaalanına iniş yaptı.

DAHA ÖNCE BAŞARISIZ OLMUŞTU

Şirket, 2020'nin Mayıs ayında benzer bir test uçuşu gerçekleştirmiş, ancak LauncherOne roketi bu uçuşta yörüngeye ulaşmayı başaramamıştı.

LauncherOne roketi, 500 kilogram ve altında ağırlığa sahip mini uyduları taşımak üzere geliştirildiğinden, SpaceX'in yaptığı gibi daha büyük görevlerde kullanılamıyor.

Bununla birlikte, şirketin "Cosmic Girl" ismini verdiği Boeing 747 uçağı, herhangi bir havaalanından kalkış yapabildiği için, roket fırlatma tesislerine olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.



