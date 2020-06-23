Virtual Dedicated Server (VDS) nedir

VDS; bir sunucunun özel programlar kullanılarak kendinden daha küçük sanal sunuculara bölünmesine denir.

Kesintisiz çalışacak şekilde tasarlanmış sunucular, web sitelerini barındırma şekillerine göre fiziksel sunucu, sanal sunucu, bulut sunucu gibi farklı türlerde karşımıza çıkıyor.

İnternetin kalbi olarak nitelendirilen sunucular arasında en verimli hosting çözümlerinden biri ise Virtual Dedicated Server (VDS)'dır.

Web siteniz gelişmeye ve ziyaretçi sayısı artmaya başladıkça, sitenizi barındırdığınız hosting paketi, sitenizin ihtiyaçlarına karşılık vermeyebilir ve kaynaklar yetersiz kalabilir.

Bunun için Virtual Dedicated Server (VDS) paketlerine geçmek, sizin için daha faydalı oalcaktır. Peki nedir bu Virtual Dedicated Server?

VDS NEDİR

Genellikle düşük bütçeli hosting paketlerindeki kaynaklar paylaşımlı olarak kullanılır.

VDS, sanallaştırma teknolojisiyle bir sunucunun donanımının, birbirinden tamamen bağımsız küçük sunucular halinde bölünmesi anlamına gelir.

Web sitesini bir VDS üzerinde barındıran site sahipleri, kendileri için özel ayrılmış işlemci ve ram gibi kaynaklara sahip olur ve diğer site sahipleri bu kaynakları kullanamaz. Bu da sitenizin daha hızlı ve performanslı bir şekilde çalışmasını sağlar.

PAYLAŞIMLI HOSTING Mİ VDS Mİ

VDS hem üst düzey performans sunuyor hem de web siteniz için bu performansın devamlılığını vadediyor.

Paylaşımlı hosting her ne kadar teknik olarak ekstra bilgi gerektirmiyor olsa da düşük maliyetli oluşu, birçok kişiyi kendine çekebiliyor..

Ancak paylaştığınız sunucuda, sizin gibi birçok web sitesinin daha var olduğunu unutmamalısınız,

Bu nedenle web sitenizin ziyaretçisi bir hayli fazlaysa, VDS kullanmak sizin için daha akıllıca olacaktır.