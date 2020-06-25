Virtual Private Server (VPS) nedir

Virtual Private Server (VPS), fiziksel bir sunucunun sanallaştırma yazılımları ile birden çok sunucuya bölünerek kaynakları en verimli şekilde kullanmasını sağlayan yapıdır.

Kesintisiz çalışacak şekilde tasarlanmış sunucular, web sitelerini barındırma şekillerine göre fiziksel sunucu, sanal sunucu, bulut sunucu gibi farklı türlerde karşımıza çıkıyor.

Sanal Özel Sunucu anlamına gelen VPS, sanallaştırma yazılımı kullanılarak bir sunucunun kaynaklarının bölümlere ayrılmasına deniyor.

Web siteniz gelişmeye ve ziyaretçi sayısı artmaya başladıkça, sitenizi barındırdığınız paylaşımlı ekonomik hosting paketleri artık yetmemeye başlıyor.

Bu nedenle sitenizin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için VPS paketlerine geçmek isteyebilirsiniz.





VPS NE İŞE YARIYOR

Her VPS birbirinden bağımsız ve adanmış bir sunucu gibi çalışır. Kendine ait disk alanı, IP adresi, hafızası, uygulamaları ve konfigürasyon dosyaları vardır.

VPS hizmeti, genellikle küçük ve orta ölçekli firmalar tarafından web site barındırma, radyo yayını sağlama, kontrol paneli ve diğer web yazılımlarını (script) tutma amaçlarıyla kullanılır.

VPS Hosting genellikle paylaşımlı hosting planlarının limitlerini aşan, orta derece trafiğe sahip, ancak bütün bir sunucuya ihtiyaç duymayan web sitesi sahipleri tarafından tercih edilir.

VIRTUAL PRIVATE SERVER'DAN (VDS) NE FARKI VAR

Bir sanal sunucu türü olan VDS, tıpkı VPS gibi kaynakların kullanıcılara tahsisini sağlar; ancak VDS’de bir site, diğer sitelerin kullanmadığı kaynakları paylaşamaz, tüm kaynaklar o web sitesine ait olur.

Kısacası web sitesini bir VDS üzerinde barındıran site sahipleri, kendileri için özel ayrılmış işlemci ve ram gibi kaynaklara sahip olur ve diğer site sahipleri bu kaynakları kullanamaz.

Ancak VPS hizmetinde kullanılmayan kaynaklar, diğer web siteleri arasında paylaştırılabilir.