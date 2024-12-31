Vivo, Apple Vision Pro'ya rakip olacak bir cihaz üzerinde çalışıyor

Haber Merkezi
Çinli teknoloji devi Vivo'nun, Apple Vision Pro'ya rakip olacak bir karma gerçeklik başlığı geliştirdiği bildirildi.
2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Vivo XR başlık, Vision Pro'dan daha uygun fiyatlı olacak ve VR oyunlarını destekleyecek.
VİVO XR ÖZELLİKLERİ
Vivo XR, gerçek dünyanın üzerine sanal nesneler yerleştirerek karma gerçeklik deneyimi sunacak.
Vivo XR, Apple Vision Pro ve Meta Quest 3 gibi rakiplerle rekabet edecek. Vivo, uygun fiyat ve VR oyun desteğiyle rakiplerinden ayrışmayı hedefliyor.
Yeni cihazda, Apple Vision Pro'da bulunan EyeSight ekranına benzer bir dış ekran da yer alabilir.
ÇIKIŞ TARİHİ
Vivo, XR başlığının prototipini Eylül 2025'te, tam sürümünü ise 2025 yılı sonundan önce piyasaya sürmeyi planlıyor.
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