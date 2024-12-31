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Vivo, Apple Vision Pro'ya rakip olacak bir cihaz üzerinde çalışıyor

Vivo, Apple Vision Pro'ya rakip olacak bir cihaz üzerinde çalışıyor Vivo, Apple Vision Pro ile rekabet edecek bir karma gerçeklik (MR) başlığı üzerinde çalışıyor. İşte detaylar...