Vivo, Çin akıllı telefon pazarında ilk defa lider oldu

Vivo, Çin akıllı telefon pazarında ilk defa lider oldu

Vivo, tarihinde ilk defa Çin'deki akıllı telefon pazarında liderliğe yükseldi. Huawei ise pazarda kan kaybetmeye devam ediyor.

Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research tarafından paylaşılan rapora göre, akıllı telefon pazarında Çin'deki lider el değiştirdi.

Paylaşılan verilere göre, Oppo'yu geride bırakan Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, yüzde 24'lük pazar payıyla tarihinde ilk defa kendi ülkesinde zirveye yerleşti.

Vivo'yu yüzde 21 pazar payıyla OPPO takip ederken, Huawei ise yüzde 15 payla rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı.

HUAWEI KAN KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

Bir zamanlar Çin pazarında açık ara lider olan Huawei, hem rakiplerinin artmasıyla hem de ABD tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle dibe doğru olan yolculuğuna devam ediyor.

Analistlere göre Vivo ve Oppo markalarının yükseliş trendi önümüzdeki aylarda da devam edecek. Ancak Huawei için olumlu bir açıklama yok. Bu da Çinli şirketin kan kaybetmeye devam edeceği anlamına geliyor.

VIVO, BAŞARISINI 5G'YE BORÇLU

Vivo, Çin'deki liderliğini 5G teknolojisine borçlu. Şirket, 2019'un sonlarına doğru çıkardığı Nex 3 ve iQOO Pro ile 5G cihazları piyasaya süren ilk markalardan biri olmuştu. Bu da şirketin pazar payını ciddi şekilde artırmasını sağladı.

Vivo'nun Şubat 2021'deki satışlarının yüzde 76'dan fazlasını 5G cihazlar oluşturdu.