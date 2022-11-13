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    VPN ile Instagram, Youtube, Twitter nasıl açılır? Basit ve ücretsiz VPN uygulamaları

    Bant kısıtlaması nedeniyle sosyal medya platformlarına erişim sağlayamayan kullanıcılar VPN ile bağlanmak istiyor. Peki VPN nasıl açılır? İşte en iyi ve ücretsiz VPN uygulamaları...
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2022 - 22:23
    • Güncelleme : 13.11.2022 - 23:23
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    VPN ile Instagram, Youtube, Twitter nasıl açılır? Basit ve ücretsiz VPN uygulamaları

    Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası birçok vatandaş yaralanırken 6 kişi hayatını kaybetti.

    Sosyal medyada dolaşıma giren görüntüler ve dezenformasyon nedeniyle RTÜK yayın yasağı kararı alırken, BTK ise internet erişimini kısıtladı.

    YouTube, Twitter, Instagram, Facebook ve diğer sosyal medya platformlarındaki yavaşlama ve erişim sorunu beraberinde VPN ile bağlanma yöntemini de akıllara getirdi.

    Milyonlarca kullanıcı VPN nedir, nasıl çalışır? VPN ile Twitter, Instagram, YouTube nasıl açılır? Ücretsiz VPN programları hangileri? gibi sorulara yanıt arıyor.

    İOS ve Android kullanıcıları VPN ile sosyal ağlara erişim sağlamak için araştırmalarını sürdürüyor.

    Peki VPN nedir, nasıl açılır? VPN ile nasıl bağlanılır? İşte detaylar...

    VPN nedir?

    Virtual Private Network (VPN), İnternet ya da başka bir açık ağ üzerinden özel bir ağa bağlanmayı sağlayan bir bağlantı çeşididir. VPN'in amacı internet sansürünü çözümlemektir.

    VPN ile Instagram, Youtube, Twitter nasıl açılır? Basit ve ücretsiz VPN uygulamaları #1

    VPN ile sosyal medyaya nasıl bağlanılır?

    İOS için:

    • Ayarlar'ı açın

    • Genel sekmesine girin,

    • Ardından VPN ve Aygıt Yönetimi kısmını seçin

    • VPN'i seçip 'VPN Konfigürasyonu Ekle' seçeneğine dokunun.

    • VPN protokolü, ayarları ve istenen bilgileri girdikten sonra kimlik doğrulama işlemlerini tamamlayın.

    Android için:

    • Telefonunuzun Ayarlar uygulamasını açın.

    • Ağ ve internet  VPN'ye dokunun.

    • Yöneticinizden aldığınız bilgileri girin.

    • Kaydet'e dokunun.

    VPN ile Instagram, Youtube, Twitter nasıl açılır? Basit ve ücretsiz VPN uygulamaları #2

    Ücretsiz VPN uygulamaları

    • Hotspot Shield

    • CloudFlare 1.1.1.1

    • TunnelBear

    • Speedify

    • ExpressVPN

    • Windscribe

    • ProtonVPN

    • Hide.me

    • PrivateTunnel

    • ZenMate VPN

    • NordVPN

    • CyberGhost

    • Surfshark

    • IPVanish


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