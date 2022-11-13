VPN ile Instagram, Youtube, Twitter nasıl açılır? Basit ve ücretsiz VPN uygulamaları

VPN ile Instagram, Youtube, Twitter nasıl açılır? Basit ve ücretsiz VPN uygulamaları

Bant kısıtlaması nedeniyle sosyal medya platformlarına erişim sağlayamayan kullanıcılar VPN ile bağlanmak istiyor. Peki VPN nasıl açılır? İşte en iyi ve ücretsiz VPN uygulamaları...

Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası birçok vatandaş yaralanırken 6 kişi hayatını kaybetti.

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntüler ve dezenformasyon nedeniyle RTÜK yayın yasağı kararı alırken, BTK ise internet erişimini kısıtladı.

YouTube, Twitter, Instagram, Facebook ve diğer sosyal medya platformlarındaki yavaşlama ve erişim sorunu beraberinde VPN ile bağlanma yöntemini de akıllara getirdi.

Milyonlarca kullanıcı VPN nedir, nasıl çalışır? VPN ile Twitter, Instagram, YouTube nasıl açılır? Ücretsiz VPN programları hangileri? gibi sorulara yanıt arıyor.

İOS ve Android kullanıcıları VPN ile sosyal ağlara erişim sağlamak için araştırmalarını sürdürüyor.

Peki VPN nedir, nasıl açılır? VPN ile nasıl bağlanılır? İşte detaylar...

VPN nedir?

Virtual Private Network (VPN), İnternet ya da başka bir açık ağ üzerinden özel bir ağa bağlanmayı sağlayan bir bağlantı çeşididir. VPN'in amacı internet sansürünü çözümlemektir.

VPN ile sosyal medyaya nasıl bağlanılır?

İOS için:

Ayarlar'ı açın

Genel sekmesine girin,

Ardından VPN ve Aygıt Yönetimi kısmını seçin

VPN'i seçip 'VPN Konfigürasyonu Ekle' seçeneğine dokunun.

VPN protokolü, ayarları ve istenen bilgileri girdikten sonra kimlik doğrulama işlemlerini tamamlayın.

Android için:

Telefonunuzun Ayarlar uygulamasını açın.

Ağ ve internet VPN'ye dokunun.

Yöneticinizden aldığınız bilgileri girin.

Kaydet'e dokunun.

Ücretsiz VPN uygulamaları