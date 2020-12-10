WhatsApp, Apple'ın gizlilik politikalarına tepki gösterdi

WhatsApp, Apple'ın App Store üzerinde yaptığı bazı gizlilik gereksinimlerine karşı çıktı. Şirkete göre Apple, bu konuda eşit davranmıyor.

iOS 14 güncellemesi ile gizliliğe daha çok önem vermeye başlayan Apple, geçtiğimiz günlerde uygulama mağazası App Store'da da bazı değişiklikler yaptı.

Yeni değişikle birlikte Apple, mağazada yayınlanan uygulamaların kullanıcılara karşı daha açık ve net olmasını istedi. Apple'ın yeni değşikliğiyle birlikte uygulamalar, kullanıcılardan hangi verileri topladığını ve bu verileri ne için kullanacağını açıkça belirtmek zorunda.

WHATSAPP KARŞI ÇIKTI

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Apple'ın uygulamalara getirdiği bu kuralın adil olmadığını görüşünde. Şirkete göre Apple, yeni kurallarıyla haksız rekabet oluşturuyor.

WhatsApp, iPhone modellerinde varsayılan olarak yüklü bir şekilde gelen ve App Store üzerinden indirilmesine gerek olmayan Apple'ın iMessage uygulamasını örnek gösterdi.

WhatsApp'a göre, iMessage uygulaması da hangi verileri topladığını ve nerelerde kullandığını açıklamak zorunda.

Kısacası WhatsApp, söz konusu gizlilik kuralının yalnızca mağazadaki uygulamalar için değil, iPhone'lara yüklü bir şekilde gelen uygulamalar için de geçerli olmasını istiyor.

Böylelikle şirket, kullanıcıların mağazadaki uygulamalar ile ön yüklü gelen uygulamalar arasında daha kolay karşılaştırma yapabileceğini söylüyor.

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