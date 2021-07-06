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WhatsApp çoklu cihaz özelliği beta kullanıcılarına açılıyor

WhatsApp çoklu cihaz özelliği beta kullanıcılarına açılıyor

WhatsApp kullanıcılarının en çok beklediği özelliklerden biri olan çoklu cihaz desteği, çok yakında beta kullanıcıları için erken erişime sunulacak.