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- WhatsApp çoklu cihaz özelliği beta kullanıcılarına açılıyor
WhatsApp çoklu cihaz özelliği beta kullanıcılarına açılıyor
- Haber Merkezi
- 06.07.2021 - 15:03
2 milyara yaklaşan kullanıcı sayısıyla dünyanın en büyük anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, merakla beklenen çoklu cihaz desteğine yakında kavuşuyor.
Bu özellik sayesinde tek bir WhatsApp hesabının 4 farklı cihazda aynı anda kullanılmasını sağlayacak geliştiriciler, önümüzdeki günlerde beta kullanıcılarına erken erişim imkanı sağlayacak.
Çoklu cihaz beta programına erken erişim çok yakında açılacak, ancak tahmin edebileceğiniz gibi yalnızca sınırlı sayıdakı kullanıcılar test imkanına sahip olacak.
WHATSAPP ÇOKLU CİHAZ DESTEĞİ NEDİR
Bu özellik sayesinde, kullanıcılar tek bir WhatsApp hesabını 4 farklı cihazda aynı anda kullanabilecek.
Örneğin, telefonunuza yüklediğiniz WhatsApp hesabınızı, aynı anda tabletinizden de kontrol edebilecek ve mesaj alıp gönderebileceksiniz.
Bildiğiniz gibi şu anda kullanılan WhatsApp Web, ana telefonun internet bağlantısı olmadığında çalışmıyor. Çoklu cihaz özelliği ise ana cihaz internet bağlantısına ihtiyaç duymayacak.
"Bağlı cihazlar" olarak adlandırılan özelliğin uygulamadaki görüntüsü ise yukarıdaki gibi olacak. Bu ekrandan WhatsApp hesabınıza farklı cihazlar ekleyebilecek ve birden fazla telefon veya tablette hesabınızı kullanabileceksiniz.