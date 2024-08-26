WhatsApp desteği kesilecek akıllı telefonlar belli oldu WhatsApp, 1 Eylül 2024 itibariyle bazı eski telefon modellerini desteklemeyecek. İşte listedeki modeller.

Haber Merkezi

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yavaş yavaş eski telefonlara olan desteğini sonlandırıyor.

Daha önce, iOS 8 ve daha altı iPhone modellerine, Android 2.3.7 sürümü ve daha altı android telefonlarına olan desteğini solandıran WhatsApp, şimdi de bazı iOS ve Android cihazlara destek vermeyeceğini duyurdu.

Whatsapp, 1 Eylül 2024 itibarıyla Samsung, Huawei, LG, Sony ve Lenovo'nun eski modellerine desteğini sonlandıracak.

Bu listede yer alan cihazlar artık WhatsApp'ın yeni güncellemelerini alamayacak.

WHATSAPP DESTEĞİ SONA ERECEK TELEFONLAR

İşte 1 Eylül'den itibaren WhatsApp’ın desteklemeyeceği marka ve modeller:

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Xcover 2

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Lenovo A820

Sony Xperia M