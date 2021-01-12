WhatsApp, geri adım atmayacağını açıkladı

Twitter'dan açıklama yapan WhatsApp, güncellenen gizlilik politikalarından geri adım atmayacağını belirterek, mevcut mesajlaşma ve aramaların gizliliğinin korunacağını söyledi.

WhatsApp, son dönemde tartışılan gizlilik politikasındaki değişikliklere yönelik açıklama yaptı.

Yüzde 100 net olmak istediğini belirten WhatsApp, Twitter'dan açıklama yaptı.

WhatsApp'tan yapılan açıklamada öne çıkan, geri adım atılmayacağı yönünde oldu. Bu sırada kullanıcılar da alternatif mesajlaşma ve arama uygulamalarına yöneldi.

"ARKADAŞLARINIZ VE AİLENİZLE OLAN MESAJLARINIZ GİZLİLİĞİNİ ETKİLEMEZ"

Twitter'dan yapılan açıklamada, “Bazı söylentilere değinmek ve yüzde 100 net olmak istiyoruz. Özel mesajlarınızı uçtan uca şifreleme ile korumaya devam ediyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini etkilemez.” ifadeleri kullanıldı.

İNTERNET SİTESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA

WhatsApp internet sitesinde, "Yakın zamanda gizlilik politikamızı güncelledik ve çok sayıda düşünceli soru aldık. Bazı dedikodularla birlikte, aldığımız bazı soruları cevaplamak istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"MESAJ GİZLİLİĞİNİZİ HİÇBİR ŞEKİLDE ETKİLEMİYOR"

Açıklamada, "Gizlilik politikamızdaki güncellemenin, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini hiçbir şekilde etkilemediğini açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Bunun yerine, bu güncelleme isteğe bağlı olan, verileri nasıl topladığımız ve kullandığımız konusunda daha fazla şeffaflık sağlayan WhatsApp'ta bir işletmeye mesaj göndermeyle ilgili değişiklikleri içerir." denildi.

KULLANICI KAYBEDİYOR

Ancak kullanıcıların büyük bir kısmı, WhatsApp'ın kişisel verileri çeşitli şirketlerle paylaşması gerekçesiyle ortaya bir hak ihlali çıktığını belirterek uygulamayı kaldırdı.