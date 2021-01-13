WhatsApp gizli grup bağlantıları, Google arama sonuçlarında listelendi

WhatsApp'ın, kullanıcıların özel gruplarını Google ile paylaştığı ortaya çıktı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son günlerde kan kaybediyor. Çünkü platformun kullanıcılara şart koştuğu yeni gizlilik sözleşmesi nedeniyle, kullanıcılar başka uygulamaları tercih ediyor.

WhatsApp hakkında tartışmalar devam ederken, yeni bir skandal daha yaşandı. İlk olarak Gadgets 360 tarafından keşfedilen bir hata, WhatsApp grup sohbetlerinin Google arama sonuçlarında listelenmesine neden oldu.

ÖZEL GRUPLAR GÖRÜLEBİLİYOR

Söz konusu hata, özel WhatsApp gruplarının Google’da arama yapan kişiler tarafından görülebilmesini sağlıyor.

Bu hata, aynı zamanda gizli WhatsApp gruplarının katılma linklerinin de arama sonuçlarında herkes tarafından görülmesine neden oldu. Başka bir deyişle, herhangi bir kişi, basit bir Google aramasından sonra özel olması gereken gruplara ait katılma bağlantısını bularak o gruplara dahil olabiliyor.

WHATSAPP, 'SORUNU GİDERDİK' DİYOR

Gelen bilgilere göre WhatsApp, söz konusu ciddi güvenlik sorununu giderdiğini söylüyor. Ancak benzer bir sorun 2020 yılında da yaşanmış ve kullanıcıların telefon numaraları Google arama sonuçlarında çıkmaya başlamıştı.

Aynı sorunun yeniden ortaya çıkması, son günlerde oldukça eleştirilen WhatsApp'ın yeniden sorgulanmasına neden oldu.