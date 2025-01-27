WhatsApp, iOS için çoklu hesap desteği üzerinde çalışıyor

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WhatsApp, kullanıcıların aynı cihazda birden fazla hesabı yönetmelerine olanak tanıyan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik, iOS ve Android cihazlarda kullanıma sunulacak.

ÇOKLU HESAP DESTEĞİ

WhatsApp, iOS uygulamasının en son beta sürümünde (2.25.1.26) çoklu hesap desteği özelliğini test ediyor.

Bu özellik, kullanıcıların aynı cihazda birden fazla WhatsApp hesabını kullanabilmesini sağlayacak.

NASIL ÇALIŞACAK

WhatsApp'ın çoklu hesap desteği özelliği, kullanıcıların cihazlarında birden fazla WhatsApp hesabını eklemelerine ve bu hesaplar arasında kolayca geçiş yapmalarına olanak tanıyacak. Her hesap için ayrı bildirimler, sohbetler ve ayarlar kullanılabilecek.

WhatsApp, çoklu hesap desteğini Ağustos 2023'ten beri Android'de de test ediyor. Söz konusu özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı henüz belli değil.