WhatsApp, iPhone uygulamasına eklenecek yeni sohbet temalarını duyurdu

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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Şirket, Android beta sürümünde ortaya çıkan yeni bir detaya göre, kişiselleştirilmiş sohbet temalarını gündemine almıştı. Söz konusu özellik, iOS uygulamasında da ortaya çıktı.

WABetaInfo’ya göre, yeni sohbet teması özelliği WhatsApp iOS 24.20.71 güncellemesiyle geldi. Şirket, yeni sohbet temalarını beta programına katılan kullanıcılarla test ediyor.

WhatsApp, iPhone kullanıcılarına çok sayıda popüler pastel renk içeren 20 sohbet rengi seçeneği ve benzersiz tasarımlarla desenler içeren 22 duvar kağıdı sunacak.

YENİ WHATSAPP ÖZELLİĞİ NE İŞE YARIYOR

WhatsApp'a gelen bu özellik sayesinde kullanıcılar, tüm sohbetler için sohbet temasını özelleştirebilecek.

Bu özellik ile birlikte sohbet baloncuklarının şekilleri ve arka plan renkleri değiştirilebilecek. WhatsApp böylelikle sohbetleri daha kişisel hâle getirmeyi amaçlıyor.