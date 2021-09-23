WhatsApp karanlık mod nasıl yapılır? İOS ve Android ayarları

WhatsApp karanlık mod nasıl yapılır? İOS ve Android ayarları

WhatsApp uygulamasını koyu temada kullanmak isteyenlerin araştırdığı "WhatsApp karanlık mod(Dark Mode) nasıl kullanılır" sorusunu sizler için yanıtladık.

Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliklerle kullanıcı karşısına çıkmaya devam ediyor.

Son olarak merakla beklenen karanlık modu beta sürecinden çıktı ve standart kullanıcılarla buluşmaya başladı. WhatsApp karanlık modla bilrikte hem şarj tasarrufu sağlanacak hem de göz yorgunluğu azaltılacak.

WhatsApp karanlık mod ayarlarını inceleyenler, WhatsApp karanlık mod nasıl açılır, karanlık mod ayarları nerede gibi sorulara yanıt arıyor.

İşte WhatsApp karanlık mod özelliği ve detayları...

WHATSAPP KARANLIK MOD NASIL YAPILIR?

Koyu mod, WhatsApp’ın renk temasını beyazdan siyaha çevirmenize imkan verir.

WhatsApp karanlık mod OLED ve AMOLED ekran panellerine sahip akıllı telefonlarda daha gerçek siyah renk görüntüsü elde etmenizi sağlıyor.

Android telefonlarda; WhatsApp güncellemesi yapıldıktan sonra telefonun uygulama ayarlarına girilerek sohbetler bölümünden tema seçeneği seçilip “Koyu” bölümü tıklanmalı. Bu düzenlemeler yapıldıktan sonra WhatsApp karanlık mod kullanıma açılacaktır.

İOS kullanıcısı iseniz; Ayarlar > Ekran ve Parlaklık bölümünden “Koyu” seçeneğine tıklayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.