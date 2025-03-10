WhatsApp Mart 2025'te milyonlarca telefonda çalışmayı durduracak

Haber Merkezi

WhatsApp, 2025 yılının Mart ayından itibaren milyonlarca eski cihazda kullanılamayacak.

Meta, platformun güvenliği, verimliliği ve istikrarını korumak için bu kararı aldığını açıkladı. WhatsApp desteklenen cihazlar listesinden çıkarılan modeller, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek.

Özellikle Android eski sürüm WhatsApp kullanıcıları ve iOS eski sürüm WhatsApp kullanıcıları, cihazlarını güncellemek veya yenilemek zorunda kalacak.

HANGİ CİHAZLAR WHATSAPP DESTEĞİNİ KAYBEDECEK

Meta'nın açıklamasına göre, Android 4.4 KitKat ve daha eski sürümleri çalıştıran cihazlar ile iOS 15.1 ve daha eski sürümleri kullanan iPhone'lar, Mart 2025'ten itibaren WhatsApp'ı kullanamayacak.

Etkilenen cihazlar arasında Samsung Galaxy S3, iPhone 6 ve Moto G (1. nesil) gibi popüler modeller de bulunuyor. WhatsApp kullanılamayacak telefonlar listesi, birçok kullanıcının endişelenmesine neden oldu.

WHATSAPP NEDEN ESKİ TELEFONLARA DESTEĞİNİ SONLANDIRIYOR

WhatsApp, daha yüksek işlem gücü ve modern işletim sistemleri gerektiren yeni özellikleri sürekli olarak tanıtıyor.

Eski cihazlar, bu yeni özellikleri desteklemek için gerekli donanıma ve yazılıma sahip değil. Ayrıca, eski işletim sistemleri güvenlik güncellemeleri almıyor ve bu da kullanıcı verilerini siber tehditlere karşı savunmasız hale getiriyor.

WhatsApp'ın eski cihaz desteğini kesmesi, güvenlik ve performans iyileştirmeleri için gerekli bir adım olarak görülüyor.

KULLANICILAR NE YAPMALI

Cihazınız WhatsApp desteğini kaybedecek olanlar listesindeyse, birkaç seçeneğiniz bulunuyor.

Öncelikle, cihazınızın yazılımını güncelleyerek daha yeni bir işletim sistemi sürümüne geçmeyi deneyebilirsiniz.

Ancak, cihazınız güncellenemiyorsa, sohbetlerinizi yedekleyerek yeni bir akıllı telefon satın almanız gerekebilir.

Ayrıca, eski işletim sistemlerini destekleyen alternatif mesajlaşma uygulamalarını da değerlendirebilirsiniz.

WhatsApp cihaz güncelleme veya WhatsApp alternatif uygulamalar seçenekleri, kullanıcıların değerlendirebileceği çözümler arasında yer alıyor.