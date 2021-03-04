WhatsApp masaüstü sürümüne sesli ve görüntülü arama özelliği geldi

Sesli ve görüntülü arama özelliği WhatsApp'ın masaüstü sürümü için yayınlandı. Kullanıcılar, tıpkı telefondaki gibi bilgisayardan da görüntülü ve sesli görüşme yapabilecek.

Son zamanlarda gizlilik ilkeleriyle tepki toplayan WhatsApp, platforma eklediği yeni özelliklerle yeniden kullanıcıların gönlünü almaya çalışıyor.

Facebook bünyesinde bulunan uygulamanın masaüstü sürümüne, sesli ve görüntülü görüşme özelliği geldi.

Bu özellik ile birlikte masaüstü kullanıcıları, tıpkı telefonlardaki gibi WhatsApp üzerinden sesli ve görüntülü arama yapabilecek.

UÇTAN UCA ŞİFRELİ OLACAK

WhatsApp, masaüstü sürümler üzerinden yapılacak görüşmelerin de uçtan uca şifreleneceğini ve kimsenin kayıtları göremeyeceğini söylüyor.

WhatsApp masaüstü uygulamasına gelen görüntülü görüşme özelliği, şimdilik yalnızca bire bir görüşmeler için kullanılabiliyor. Ancak şirket, gelecekte grup görüşmelerinin de uygulama üzerinden yapılabileceğini söylüyor.

WHATSAPP MASAÜSTÜ İNDİR

Eğer siz de uygulama üzerinden sesli ve görüntülü aramalar yapmak isterseniz, öncelikle WhatsApp masaüstü programını bilgisayarınıza indirip kurmanız gerekiyor.

Bunun için öncelikle aşağıdaki bağlantıdan uygulamanın indirme sayfasına ulaşın ve bilgisayarınıza indirin.

Uygulamayı indirip kurduktan sonra, WhatsApp Web'de olduğu gibi karşınıza bir QR kod çıkacak. Telefondaki WhatsApp uygulamasına bu kodu okuttuktan sonra, hesabınızı masaüstü uygulamasından açabilir ve görüntülü görüşme özelliğinden faydalanabilirsiniz.