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    WhatsApp masaüstü uygulamasına çıkartma oluşturma özelliği geldi

    WhatsApp masaüstü uygulamasına gelmesi beklenen çıkartma (sticker) oluşturma aracı ile herkes kendi çıkartmalarını oluşturabilecek.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2021 - 15:08
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 15:17
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    WhatsApp masaüstü uygulamasına çıkartma oluşturma özelliği geldi

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platforma yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Şimdiki özellik, masaüstü kullanıcılarını ilgilendiriyor.

    WhatsApp masaüstü uygulamasının son beta sürümünde yeni bir çıkartma (sticker) oluşturma seçeneği keşfedildi.

    ÇIKARTMA OLUŞTURMA ARACI

    Bu özellik, genel kullanıma sunulduğu zaman üçüncü taraf uygulamalara veya çıkartma paketlerine ihtiyacınız kalmayacak.

    Çıkartma oluşturma aracı sayesinde, istenilen fotoğraf düzenelip çıkartma haline getirilebilecek.

    Bu özelliği kullanabilmeniz için, sohbet ekranındaki çıkartmalar menüsüne girmeniz yeterli.

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