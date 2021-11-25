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WhatsApp masaüstü uygulamasına çıkartma oluşturma özelliği geldi

WhatsApp masaüstü uygulamasına çıkartma oluşturma özelliği geldi

WhatsApp masaüstü uygulamasına gelmesi beklenen çıkartma (sticker) oluşturma aracı ile herkes kendi çıkartmalarını oluşturabilecek.