WhatsApp, sansürleri aşmak için proxy desteği sunmaya başladı

WhatsApp, internet kesintilerinden etkilenmemek için yeni proxy desteği özelliğini duyurdu.

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma platformu WhatsAp, kullanıcılara yeni özellikler sunmaya devam ediyor. WhatsApp, internet kesintilerinden etkilenmemek için yeni proxy desteği özelliğini duyurdu.

Meta'ya bağlı uygulama, perşembe günü yaptığı açıklamada, kullanıcıların artık uygulamanın engellendiği ülkelerde hizmete erişmek için proxy sunucularını kullanabileceklerini söyledi.

Bir proxy sunucusu, kullanıcılar ve web hizmetleri arasında bir aracıdır ve kısıtlamaların atlanmasına izin veren bir web filtresi görevi görür.

İran ve Suriye gibi ülkelerdeki kullanıcılar, internet sansürünü aşmak için sanal özel ağ (VPN) hizmetlerine sıkça başvurdu.

WhatsApp'tan yapılan açıklamada, "Bu sansürlerin devam etmesi durumunda, bu çözümün güvenilir iletişime ihtiyaç duyulan her yerde insanlara yardımcı olacağını umuyoruz." dedi.

WhatsApp proxy özelliği nasıl kullanılır

Yeni özellik için öncelikle WhatsApp'ın son sürümüne ihtiyacınız var. Daha sonra Ayarlar > Depolama ve veriler > Proxy yolunu izleyin ve özelliği aktif edin.

Son olarak WhatsApp, yalnızca uygulamaya bağlanılamadığında proxy kullanılması gerektiğini söylüyor.