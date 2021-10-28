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    WhatsApp sohbet geçmişi aktarma özelliği Android 12 ile geliyor

    WhatsApp, iOS ve Android platformları arasında sohbet geçmişi aktarma özelliğini Android 12 kullanan tüm telefonlara getiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 14:02
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 14:11
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    WhatsApp sohbet geçmişi aktarma özelliği Android 12 ile geliyor

    Son aylarda gizlilik ilkeleriyle oldukça tartışılan WhatsApp, her geçen sürede platforma yeni özellikler ekliyor.

    Şu anda kadar Android ve iOS işletim sistemleri arasında geçiş yapan kullanıcılar, WhatsApp hesaplarındaki sohbet geçmişini taşıyamıyordu. Ancak bu durum, Android 12 ile değişecek.

    iOS VE ANDROID ARASI SOHBET AKTARMA

    WhatsApp sohbet geçmişini iPhone’lardan Android’e taşımayı sağlayan özellik, şu anda Samsung modellerinde kullanılıyor. Ancak Android 12 ile birlikte, sohbet taşıma tüm desteklenen telefonlara gelecek.

    android 12

    WHATSAPP SOHBET AKTARMA NASIL YAPILIR

    Kullanıcıların,sohbet aktarabilmesi için USB-C Lightning kablosuna ve WhatsApp’ın en güncel sürümüne sahip olması gerekecek.

    Google’a göre, Android telefonların kurulumu sırasında kablo telefonlara bağlandıktan ve ekranda çıkan QR kod tarandıktan sonra iPhone’dan Android’e sohbet aktarım işlemi başlayacak.

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