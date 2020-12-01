WhatsApp, sohbete özel duvar kağıdı özelliğini yayınladı

WhatsApp, kullanıcıların her sohbet için ayrı bir duvar kağıdı belirlemesini sağlayan yeni özelliğini kullanıma sundu.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz günlerde alışveriş özelliğini yayınlayarak tüm kullanıcıların hizmetine açmıştı.

Facebook bünyesinde hizmet veren uygulama, şimdi de her sohbet için ayrı duvar kağıdı belirleyebileceğiniz yeni bir özellik kullanıma sundu.

SOHBETLER İÇİN AYRI DUVAR KAĞIDI SEÇENEĞİ

Bildiğiniz üzere şu ana kadar WhatsApp’ta tüm sohbetlerde geçerli tek bir duvar kağıdı seçilebiliyordu. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, her sohbet için ayrı bir duvar kağıdı belirleyebilecek ve bu sayede sohbetleri birbirinden ayırt edebilecek.

Yeni özelliği kullanarak bir sohbetin duvar kağıdını değiştirebilmek için öncelikle uygulamanın güncel olduğundan emin olun.

Ardından herhangi bir sohbeti açın ve sağ üstteki "üç nokta" menüsünden "Duvar kağıdı" seçeneğine dokunun.

"Değiştir"e dokunduktan sonra istediğiniz duvar kağıdını seçin ve ardından “Duvar Kağıdını Ayarla”ya dokunarak işlemi onaylayın.





YANLIŞ KİŞİYE MESAJ ATMAYA SON

WhatsApp'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sevdiğiniz kişiler için özel bir duvar kağıdı kullanarak sohbetlerinizi kişisel hale getirin. Bir daha asla yanlış sohbete yanlış mesaj gönderme konusunda endişelenmenize gerek yok." ifadeleri kullanıldı.

WhatsApp, sohbete özel duvar kağıdı özelliğini şu an için sınırlı sayıda kullanıcı için yayınlamış durumda. Bu nedenle özellik henüz telefonunuza gelmemiş olabilir.

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