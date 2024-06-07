WhatsApp, uygulamaya eklenecek yeni yapay zeka özelliklerini duyurdu Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, hem kullanıcılar hem de işletmeler için yeni WhatsApp özelliklerini açıkladı.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler getirmeye devam ediyor.

WhatsApp, geçtiğimiz yılın ortalarında çalışmalarına başladığı yeni tasarım güncellemesini kullanıma sunmuştu.

Şirket, şimdilerde ise kullanıcılara yeni yapay zeka özelliklerini sunmak için çalışmalar yürütüyor.

WhatsApp'a gelecek yeni özellikler belli oldu

Mark Zuckerberg, işletmelerin müşteri hizmetlerini geliştirmek ve kullanıcıların bilgiye daha hızlı ulaşmasını sağlamak amacıyla yeni yapay zeka araçlarını tanıttı.

Zuckerberg, yeni özellik sayesinde işletmelerin Instagram ve Facebook reklamlarını yapay zeka desteğiyle oluşturabileceklerini açıkladı.

Zuckerberg; Brezilya, Hindistan, Endonezya ve Kolombiya gibi önemli pazarlarda WhatsApp Business uygulamasında Meta Verified rozetinin kullanıma sunulacağını duyurdu.

Bu rozet, işletmelerin güvenilirliğini artırarak kimlik hırsızlığına karşı koruma sağlayacak ve gelişmiş destek hizmetleri sunacak.

WhatsApp kullanıcıları, büyük işletmeleri doğrudan sohbet ara yüzünden arayabilecek. Bu özellik, karmaşık sorular için daha hızlı ve kişiselleştirilmiş yardım sağlayacak.

Yapay zeka destekli yeni iş özellikleri ve Meta Verified, kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulacak.

Görsel oluşturma özelliği de yolda

WhatsApp’ın son beta sürümünde ortaya çıkan özellik sayesinde artık kullanıcılar, sohbetlerde yapay zeka ile görsel oluşturabilecek.

Yukarıdaki ekran görüntüsüne baktığımızda, sohbetteki artı simgesinin bulunduğu kısma "Imagine" butonunun eklendiğini görüyoruz.

Bu özelliğe dokunan kullanıcılar, sohbetlerde yapay zeka ile görsel oluşturup bu görselleri karşı tarafa gönderebilecek.

Özelliğin, Meta’nın platformlarına getirdiği "Meta AI" isimli yapay zeka modelini kullanacağı söyleniyor.

Meta AI özelliğinin şimdilik ülkemizde kullanıma sunulmadığını hatırlatalım.